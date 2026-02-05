Más de una vez hemos hablado de la necesidad del reciclaje de los conductores ante el paso adelante que los vehículos han dado en lo que a tecnología se refiere. Pero la actualización no solo se refiere a las nuevas tecnologías, sino a las marcas de automóviles, sobre todo tras la llegada a nuestro país de los fabricantes chinos.

La última en llegar es Changan, que a pesar de contar con varios concesionarios abiertos en España, hará su lanzamiento oficial el próximo mes.

El fabricante chino aterriza en nuestro país con dos modelos, el Deepal S05 y el Deepal S07. Son muy parecidos, y las diferencias son mínimas.

Son dos SUV eléctricos: El S05 concebido para el uso diario, mientras que el S07 es un poco más grande y se quiere acercar más al segmento premium.

Changan Deepal S05 y S07: La diversión debería ser fácil / Changan

Changan Deepal S05

El S05 es un vehículo que encaja a la perfección en un perfil de conductor joven, amante de la tecnología y la ecología. Sus líneas son fluidas, con un morro cerrado que acentúa su modernidad. Debajo del capó un maletero de más de 159 litros, que permite transportar una maleta de viaje. El maletero principal es de 494 litros, y si abatimos los asientos traseros llegamos a los 1250 litros.

En lo que a dimensiones se refiere, el S05 mide 4.62 metros de largo, 1.90 de ancho y 1.60 de ancho, con una batalla de 2.88 metros.

Su interior es limpio. Y digo limpio en el sentido más estricto de la palabra, ya que no tiene ni un solo botón. Todo es tecnología, desde el ajuste de los espejos retrovisores, pasando por la calefacción o el ajuste multimedia.

En la consola central destaca la gran pantalla de 15.4 pulgadas, que se complementa con un “Head-Up” display con realidad aumentada y que se puede configurar según las necesidades de los conductores. Destaca el techo solar, de 1.9 metros cuadrados, y una cabina silenciosa que cuenta con una gran insonorización.

Changan Deepal S05 y S07: La diversión debería ser fácil / R.R.

Cuenta con las cinco estrellas “Euro Ncap”. El sistema de seguridad se refuerza con un sistema de cámaras de visión de 540 grados y ADAS de nivel 2, todo de serie. Incorpora una “Dashcam 360º”, que graba de forma continua en trescientos sesenta grados.

En lo que a propulsión se refiere, monta una batería LFP de 68.8 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de 495 kilómetros, aunque en ciclo urbano podemos llegar a los 605 kilómetros.

Habrá dos acabados, el Pro y el Max. La oferta de lanzamiento, con financiación incluida es de 29.750 euros para el acabado Pro y de 32.650 euros para el Max.

Changan Deepal S05 y S07: La diversión debería ser fácil / R.R.

Changan Deepal S07

El Deepal S07 es más grande, 4.75 metros de largo, 1.93 de ancho, 1.62 de alto y 2.90 de batalla. Cuenta con un silueta tipo coupé, manteniendo un diseño limpio.

Utiliza una batería NCM de 80 kWh, con 475 kilómetros de autonomía. Admite una carga rápida en CC, pasando del 30% al 80% en treinta y cinco minutos.

Changan Deepal S05 y S07: La diversión debería ser fácil / R.R.

La oferta de lanzamiento, con campañas y financiación es de 35.550 euros. Todos los precios no incluyen las campañas del nuevo “Plan Auto+”, que todavía no están activas.

En carretera lo primero es hacerse con toda la tecnología, y es que la necesitas para ajustar el coche a tu forma de conducir. También hay que adaptarse al toque del pedal del freno, que se activa muy arriba. De lo que no cabe duda, es que es un coche para disfrutar en la carretera.