3 normas de tráfico que entrarán en vigor este 2026

En los últimos meses, son muchas las informaciones relativas seguridad vial sobre medidas que entran en vigor en 2026, hay que tener en cuenta que la reforma del Reglamento General de Circulación aún se encuentra en fase de desarrollo y su aprobación definitiva podría retrasarse más allá de febrero de 2026, por lo que los conductores deben estar atentos a los cambios inminentes.

Aquí tienes algunas medidas cruciales que entraron en vigor en enero del 2026:

La Baliza conectada V16

Quizás la más conocida y más comentada de todas, que será obligatorio llevar en el vehículo. Esta baliza geolocalizada sustituirá a los clásicos triángulos de emergencia para indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada por avería o siniestro. Este dispositivo será el único autorizado para la preseñalización, una vez se active enviará la ubicación exacta del vehículo a DGT 3.0 en tiempo real, permitiendo que esta información llegue a otros conductores a través de paneles y navegadores.

No todos los dispositivos son homologados, por ello, la DGT ha habilitado una página donde vas a poder encontrar información.

¿Qué pasa con la privacidad de los datos de los conductores? Esta es una de las preguntas que las personas más se hacen, por eso, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lo deja claro en un comunicado.

Al activarse el dispositivo envía automáticamente a los sistemas de tráfico la ubicación del vehículo y su identificador técnico; sin embargo, esta información no compromete la privacidad, ya que el identificador no está vinculado a una matrícula o al conductor. La Baliza está destinada exclusivamente a la visibilización del vehículo y al envío de la ubicación del incidente, prohibiéndose expresamente que incorpore funcionalidades adicionales.

Esta medida se recoge en el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas.

El seguro obligatorio para los VMP

La nueva normativa sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, introduce la obligación de registro y seguro para millones de usuarios en España, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la responsabilidad civil.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 52/2026, todos los VMP deben inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos, gestionado por la DGT. El registro será obligatorio para los propietarios (o tutores legales en caso de que el usuario sea menor) y es el requisito previo para poder contratar el seguro obligatorio. Podrás realizarlo online a través de la sede electrónica de la DGT o mediante gestores, aseguradoras y, próximamente, en comercios autorizados.

Es muy importante diferenciar entre los VMP certificados y los no certificados, los vehículos vendidos desde enero de 2024, cumplen los requisitos técnicos y tienen placa de marcaje, por lo tanto, ya estarán certificados. Su registro es definitivo y lo podrás consultar en la web de la DGT.

Si su vehículo no está certificado, se acoge a un régimen transitorio que permite circular hasta el 22 de enero de 2027, pero deben registrarse y asegurarse. Su identificación es temporal y dejará de ser válida tras esa fecha.

En lo que se refiere al seguro obligatorio, los VMP considerados vehículos a motor deben tener ya el seguro obligatorio, debido a que el plazo finalizó el pasado 26 de enero de 2026, mientras que los vehículos personales ligeros deberán asegurarse cuando el registro esté plenamente operativo.

Circular sin seguro puede conllevar multas de entre 200 y 800 euros, dependiendo de si el VMP se considera vehículo personal ligero o vehículo a motor.

Línea de Atención a Víctimas de Tráfico (018)

Este 2026, la DGT ha puesto en funcionamiento el teléfono de atención a víctimas de siniestros de tráfico. Este servicio, al que se le ha atribuido el número 018, es de alcance nacional, anónimo, confidencial, gratuito y accesible.

El servicio ofrecerá apoyo psicológico, jurídico y social a través de un equipo profesional especializado, formado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales especializados, así como orientación y seguimiento de casos.

Este servicio funcionará todos los días del año de 8:00 a 21:00 horas. La DGT estima que se podrán registrar alrededor de 100.000 llamadas anuales. Además, incluirá atención accesible para personas con discapacidad auditiva o del habla y contará con un canal adicional vía WhatsApp.

