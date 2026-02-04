Xpeng abre pedidos en España de su SUV eléctrico capaz de cargar hasta el 80% en 12 minutos

Xpeng ha abierto en España los pedidos de su G6 RWD Standard Range, la nueva versión de acceso de este SUV eléctrico medio. Amplía así su oferta con una propuesta centrada en la eficiencia, la autonomía y la carga rápida, tres de los factores clave en el actual desarrollo del coche eléctrico.

La principal novedad de esta versión del Xpeng G6 es su batería LFP de nueva generación, con una capacidad de 68,5 kWh. Esta tipología de batería destaca por su mayor estabilidad y vida útil frente a otras tecnologías, a lo que Xpeng ha sumado una mejora significativa en la potencia de carga, que alcanza los 382 kW, casi el doble respecto a la generación anterior asociada a esta motorización.

Autonomía decente y velocidad de carga

Gracias a esta mejora, el Xpeng G6 RWD Standard Range es capaz de recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 12 minutos, una cifra que lo sitúa entre los modelos más rápidos de su segmento. Esta característica es compartida con el resto de versiones del G6, incluidas las variantes RWD Long Range y AWD Performance.

Nuevo Xpeng G6. / Xpeng

En términos de autonomía, el modelo homologa hasta 634 kilómetros en ciclo urbano WLTP y 480 kilómetros en ciclo combinado. La combinación de autonomía y tiempos de recarga reducidos quiere dar respuesta a una de las principales barreras que limitan el salto al coche eléctrico. Con estas cifras, el G6 es apto tanto para un uso urbano como para realizar trayectos algo más largos sin perder demasiado tiempo en recargar, siempre y cuando se encuentre un cargador adecuado (y disponible).

Precio del nuevo Xpeng G6

El equipamiento de serie del Xpeng G6 RWD Standard Range destaca por ser bastante completo: sistema de sonido XOPERA 2.0 con 18 altavoces, asientos delanteros con ajuste eléctrico, memoria y funciones de ventilación y calefacción, sistema de asistencia a la conducción XPILOT ASSIST y un techo panorámico de gran tamaño, por ejemplo.

Interior del nuevo Xpeng G6 de acceso. / Xpeng

El precio de partida en España de este Xpeng G6 RWD Standard Range, recordemos, la versión de acceso de este SUV, empieza en los 41.985 euros, incluyendo impuestos, promociones vigentes de la marca y el descuento correspondiente por CAE. Coincidiendo con la apertura de pedidos, Xpeng ha anunciado una promoción limitada para las primeras unidades con llantas de 20 pulgadas incluidas en el precio.