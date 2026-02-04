El nuevo Opel Astra llega con una versión híbrida bien equipada, por debajo de los 24.000 euros

Después de su estreno en el Salón de Bruselas, el nuevo Opel Astra 2026 ya se puede comprar en España. La marca anuncia una gama más completa, un diseño renovado y mejoras en tecnología y confort, con un precio de salida de 23.500 euros para la versión híbrida de 145 CV. A este se suman variantes híbridas enchufables, diésel y una opción 100% eléctrica, todas dentro de una gama multienergía que busca responder a distintas necesidades de uso.

Nuevo Opel Astra 2026 / Opel

Estéticamente, el nuevo Astra evoluciona sin perder su esencia. El frontal adopta un Vizor más estrecho y limpio, en el que destaca el logo de Opel —el Blitz— iluminado por primera vez en este modelo. También se incorporan nuevos colores y llantas, con opciones de hasta 18 pulgadas.

Como ya es habitual en Opel, uno de los puntos fuertes del modelo está en la iluminación. Los faros matriciales Intelli-Lux HD con más de 50.000 microelementos están disponibles de serie en el acabado Ultimate y opcionalmente en el resto. Este sistema se ajusta en tiempo real al entorno y al tráfico, evitando deslumbramientos y reduciendo los reflejos sobre señales de tráfico.

Interior del nuevo Opel Astra 2026 / Opel

Por dentro, Opel ha refinado el habitáculo para ofrecer un entorno más claro, ergonómico y funcional. Todos los Astra incorporan de serie los asientos Intelli-Seat, que reducen la presión en la zona del coxis gracias a un hueco central. Desde el acabado GS, estos asientos cuentan con certificación AGR (espalda saludable), y pueden estar tapizados con ReNewKnit, un material reciclado de tacto similar al ante. Además, el diseño del salpicadero ha sido simplificado. Las nuevas pantallas ofrecen mejor visibilidad y control más intuitivo, reforzando la idea de que el Astra se adapta al día a día sin complicaciones.

Nuevo Opel Astra 2026 Sports Tourer / Opel

Pese a mostrar un aspecto más deportivo y ofrecer un interior más sofisticado, el Astra sigue siendo un compacto muy práctico. Con los asientos traseros abatidos, el maletero del cinco puertas alcanza hasta 1.339 litros, y el del Sports Tourer llega a 1.634 litros. En este último, los respaldos traseros pueden abatirse en proporción 40:20:40, lo que facilita adaptarlo a diferentes necesidades de carga.

Gama de motores para todos los perfiles

El nuevo Opel Astra se ofrece con varias opciones de motorización. La gama arranca con un híbrido de 145 CV, seguido por un híbrido enchufable de 196 CV y autonomía puramente eléctrica de 83 kilómetros, y un diésel de 130 CV. Además, se incorpora una versión totalmente eléctrica con motor de 156 CV y batería de 58 kWh, que ofrece hasta 454 km de autonomía WLTP.

Esta última versión, disponible desde 32.900 euros, incluye por primera vez la función V2L (Vehicle to Load), que permite usar la energía del coche para cargar dispositivos externos como una bici eléctrica o un pequeño electrodoméstico.