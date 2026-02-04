LIUX instala en Castilla-La Mancha su primera fábrica de coches eléctricos

LIUX, la empresa de movilidad española que tiene como objetivo fabricar los vehículos más sostenibles del planeta, ha anunciado la instalación de su planta de producción en Castilla-La Mancha, localizada en el municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Se trata de la primera fábrica de producción de vehículos instalada en la comunidad en cien años y de la primera nueva planta en España en los últimos 30 años. El proyecto contempla una inversión total de 30 millones de euros durante los próximos cinco años.

El anuncio se ha oficializado hoy en un acto celebrado en Cuenca que ha contado con la participación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha destacado este proyecto como un eje estratégico para la generación de empleo local y el desarrollo económico de la región.

La planta de LIUX en Guadalajara / Liux

Una fábrica ya en producción

La planta de LIUX cuenta con una superficie total de 6.000 m2 y con una capacidad máxima para 15.000 vehículos al año a partir de 2028. La fábrica, que ya ha iniciado la primera fase de la producción industrial en serie, prevé iniciar operaciones en el primer trimestre de 2026. Además, el proyecto generará 185 empleos directos y 300 indirectos, impulsando así el desarrollo económico y tecnológico de la región.

“Con esta primera apertura en Castilla-La Mancha, reafirmamos nuestro compromiso por la producción y la atracción de talento nacional. Nuestro diseño, ingeniería e I+D se desarrollan en España, aprovechando el talento del país y una red de proveedores de primer nivel en una de las regiones líderes del sector; segundo fabricante europeo y octavo mundial”, aseguró Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de LIUX.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, comentó que el proyecto de LIUX “sitúa a la comunidad como un referente en tecnología aplicada a la movilidad sostenible y refuerza nuestra apuesta por captar inversiones de alto valor y apoyar sectores industriales estratégicos de la economía española”.

Con esta nueva planta, la compañía de movilidad refuerza la competitividad industrial del país y posiciona a España como un actor clave en la transición hacia un modelo de movilidad más eficiente y tecnológicamente avanzado.

La planta de LIUX cuenta con una superficie total de 6.000 m2 y con una capacidad máxima para 15.000 vehículos al año a partir de 2028 / Liux

El biplaza eléctrico que redefinirá la movilidad urbana

El LIUX BIG se presenta como un vehículo urbano, enmarcado dentro de la categoría L7e, extremadamente sostenible y eficiente. Este biplaza ligero, fabricado con carrocería de fibra de lino reciclable, baterías modulares y una eficiencia energética que duplica la media del mercado, está diseñado para responder a las necesidades reales de los consumidores más urbanitas.

Con una longitud de 2,7 metros, el LIUX BIG se comercializará con dos opciones de batería de 15 a 20 kWh y con una autonomía de 175 y 230 km respectivamente. Su producción supondrá una revolución tanto por su diseño como por su apuesta por una fabricación sostenible, con capacidad de reducir la huella de carbono entre un 40% (frente a un vehículo eléctrico urbano) y un 80% (en comparación con un SUV de combustión).