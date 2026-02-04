Nuevo acabado deportivo y más equipamiento para el Lexus UX 2026

Lexus actualiza el UX con mayor equipamiento y con una propuesta que quiere reforzar tanto su atractivo estético como la experiencia al volante. La novedad más destacada es la incorporación del acabado F Sport Legend, una versión con diseño exclusivo y un generoso equipamiento, que se suma a una oferta ahora compuesta por cuatro niveles bien diferenciados: Urban, F Sport Legend, F Sport+ y Omotenashi.

Lexus UX 2026 / Lexus

Se trata de un importante paso para potenciar uno de sus modelos más importantes de Lexus en España. Este SUV compacto híbrido ha sido diseñado para adaptarse tanto a la ciudad como a trayectos por carretera.

El nuevo UX F Sport Legend es el acabado más llamativo de la gama, gracias a una orientación deportiva que se refleja tanto en el diseño exterior como en el equipamiento interior. En el frontal, destaca una parrilla exclusiva F Sport con patrón de malla negro azabache, inspirada en el Lexus LS F Sport, que aporta un toque distintivo respecto al resto de versiones. A ello se suman unas llantas de 18 pulgadas con cinco radios dobles, acabado metálico oscuro y una estética heredada del deportivo Lexus LC. No faltan los emblemas F Sport en las aletas, con esa ‘F’ estilizada que hace referencia a la primera curva del circuito Fuji Speedway, origen del espíritu deportivo de la marca.

Lexus UX 2026 / Lexus

El habitáculo también ha recibido notables mejoras. Uno de los elementos protagonistas es la pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, táctil y en alta definición, colocada de forma que facilita la interacción sin apartar la vista de la carretera. A esto se suma un cuadro de instrumentos digital de las mismas dimensiones, inspirado en el icónico Lexus LFA, con cuentarrevoluciones de aguja y velocímetro digital, todo con un enfoque muy deportivo.

En cuanto al confort, el UX F Sport Legend incluye: tapicería de cuero Tahara disponible en tres colores —negro, avellana y blanco ceniza—, asientos calefactados, portón trasero eléctrico, volante ajustable eléctricamente, cargador inalámbrico, equipo de sonido con 10 altavoces y cristales traseros tintados. Todo este conjunto refuerza la sensación de estar ante un SUV pensado para disfrutar de cada trayecto, tanto por diseño como por tecnología.

Gama y precios del Lexus UX 2026

Ahora la gama Lexus UX 2026 se articula en cuatro acabados que pretenden cubrir un amplio espectro de necesidades. El precio de acceso parte en 40.250 euros con el acabado Urban. Le siguen el nuevo F Sport Legend por 43.250 euros, el F Sport+ por 51.000 euros y el Omotenashi, como versión más equipada, por 56.000 euros. La pintura metalizada tiene un coste adicional de 1.000 euros.

Lexus UX 2026 / Lexus

Esta reorganización busca simplificar la elección para el cliente, manteniendo una clara escalada entre acabados y sin renunciar a la identidad de la marca. Todos los modelos de la gama siguen ofreciendo una mecánica híbrida electrificada, y Lexus mantiene su política de confianza con el programa Lexus Relax, que permite ampliar la garantía hasta 15 años.