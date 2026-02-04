GANVAM lamenta que el plan Auto+ prescinda de incentivos vinculados al achatarramiento

En el día de ayer el Gobierno aprobó el Programa Auto+, un nuevo sistema de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, con un incentivo adicional para los vehículos con producción europea, y con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros para 2026. Este programa tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, dando de este modo continuidad al MOVES.

¿Qué vehículos pueden acogerse al Programa Auto+?

El Programa Auto+ se ofrece exclusivamente a vehículos eléctricos y electrificados con etiqueta CERO, que además deben cumplir determinados límites de precio, siempre calculados como precio en factura sin impuestos y tras aplicar descuentos comerciales.

Las categorías incluidas son:

Turismos de hasta 9 plazas (M1) .

. Furgonetas y camiones ligeros de hasta 3,5 toneladas (N1) .

. Motocicletas eléctricas con velocidad superior a 45 km/h, potencia mínima de 3 kW y autonomía mínima de 70 km .

con velocidad superior a 45 km/h, potencia mínima de 3 kW y . Cuadriciclos ligeros y pesados, dentro de los límites de masa y potencia fijados.

El Programa Auto+ se ofrece exclusivamente a vehículos eléctricos y electrificados con etiqueta CERO / ANGEL GARCIA

Falta de incentivos al achatarramiento

La Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM) valora de forma muy positiva la recuperación de los incentivos fiscales y de las ayudas a la compra de vehículos electrificados enmarcadas en el Plan Auto+, pero lamenta que se prescinda de incentivos vinculados al achatarramiento, una decisión que limita la renovación del parque automovilístico.

Con un parque de vehículos donde casi un tercio supera los 20 años de antigüedad, GANVAM considera que una estrategia centrada exclusivamente en la electrificación resulta insuficiente para alcanzar los objetivos de impacto climático si no se acompaña de medidas que permitan retirar de la circulación los automóviles más viejos y contaminantes.

Además, no se puede pasar por alto que un parque viejo tiene también un impacto directo en la seguridad vial, por lo que la ausencia de estímulos al achatarramiento supone una oportunidad perdida para mejorar tanto la sostenibilidad ambiental como la seguridad en carretera.

Acelerar el plan de renovación

En este contexto, GANVAM insiste en que, si bien el plan Auto+ proporcionará certidumbre a los compradores al garantizar la continuidad de las ayudas tras el fin del Moves, presenta carencias que restan eficacia al planteamiento y obliga a acelerar el desarrollo del plan nacional de renovación del parque para cumplir con el compromiso reflejado en la Ley de Movilidad Sostenible.

Asimismo, desde GANVAM se reivindica el papel del vehículo de ocasión de, al menos, hasta 36 meses en los planes de incentivo como palanca clave para impulsar la renovación del parque, ya que el Auto+ solo apoya la compra de nuevos o cuya primera matriculación se haya efectuado en España con fecha igual o posterior a 1 de enero de 2025.

Al apoyar el vehículo de ocasión se garantizaría el acceso de grandes capas de la población -incluidos los jóvenes- a la movilidad eficiente, se dinamizaría la demanda en mayor medida y, por tanto, se aceleraría el rejuvenecimiento del parque.