¿Sabes cuál es la ciudad española más visitada en coche durante el invierno?

El invierno es una de las épocas favoritas por miles de europeos para coger el coche y turistear por Europa. Las cifras reflejan un auge en los viajes con vehículo privado y un incremento en la llegada de turistas extranjeros que han elegido España como destino para disfrutar del invierno.

Además, destaca el contraste entre las ciudades de moda: los españoles se van a Tromsø mientras que los extranjeros escogen Marbella.

Italia, destino favorito de los españoles

Según un estudio de EasyPark, entre los españoles que se han desplazado en coche fuera de nuestras fronteras este periodo invernal, Italia ha sido el destino favorito, atrayendo al 19,9% de los viajeros.

Las ciudades italianas han cautivado a quienes buscaban disfrutar de unas vacaciones diferentes sin perder la libertad de moverse a su propio ritmo. Francia (17%) y la República Checa (10,5%) han seguido de cerca a Italia en popularidad entre los conductores españoles.

Las ciudades italianas han cautivado a quienes buscaban disfrutar de unas vacaciones diferentes / Alfa Romeo

Top 3 de las ciudades favoritas

Sin embargo, el top 3 de ciudades predilectas por los españoles difiere de los países más visitados. Acorde con el mencionado estudio, Lisboa se mantiene como la urbe más escogida por los españoles para viajar en coche debido a su proximidad geográfica y su oferta turística.

En la segunda posición irrumpe Tromsø, una pequeña ciudad del norte de Noruega que está muy de moda entre los jóvenes atraídos por sus paisajes níveos, las auroras boreales y las bajas temperaturas que lo acompañan todo el invierno. Cierra el “top” Amsterdam, que habitúa a estar todos los años en la cúspide de este listado.

España triunfa para el resto de Europa

No solo los españoles eligen la carretera para sus viajes invernales; España también se ha consolidado como uno de los destinos más deseados por los conductores europeos en estas fechas. Los alemanes han liderado las visitas, representando un 18,5% del total de conductores extranjeros que han cruzado la frontera para disfrutar del clima templado, la gastronomía y la oferta cultural española.

Tras los alemanes, los holandeses (13,6%) y los suecos (13%) completan el podio, consolidando a España como uno de los destinos favoritos para disfrutar de las vacaciones navideñas sobre ruedas.

Entre las ciudades españolas más visitadas este último mes por turistas internacionales que se desplazan en coche destaca Marbella en primera posición. Según los datos, tan solo esta urbe malagueña ha aglutinado al 29,3% de la totalidad de visitantes extranjeros plasmando la popularidad de la Costa del Sol para escapar de las gélidas temperaturas de otras latitudes de Europa. Madrid (11%) es la segunda ciudad que atrae más turistas en estas fechas.