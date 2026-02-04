Además de las ayudas del Programa Auto+, también podrás deducirte el IRPF si te compras un eléctrico

Para mayor tranquilidad del sector y de los compradores, el programa de ayudas dentro del Plan Auto 2030 ha sido finalmente aprobado. Así, el programa Auto+ repartirá, con carácter retroactivo para no dejar fuera de las ayudas a aquellos que hayan adquirido un vehículo electrificado en este primer mes del año, hasta 4.500 euros por compra.

Otra línea de incentivos fiscales que también ha sido (re)aprobada es la posibilidad de deducirse hasta el 15% de la compra de un vehículo eléctrico en la declaración del IRPF del ejercicio que corresponda. Así se ha acordado en el Consejo de Ministros de este martes, tras aprobar un Real Decreto-ley para garantizar la estabilidad de ayudas a la movilidad sostenible, algo que venía reclamando el sector desde que el Plan Moves III se diera por agotado y exinto el pasado 31 de diciembre de 2025.

Del no al sí

La maniobra para volver a poner en marcha la posibilidad de quitarse el 15% de la compra de un vehículo eléctrico al hacer la declaración de la renta ha sido sacar este incentivo del anterior paquete de medidas sociales al que PP, Vox y Junts dijeron que no y reubicarlo en este nuevo decreto-ley.

Así, la deducción del 15% podrá seguir aplicándose a lo largo de este 2026 (es decir, la compra de vehículos eléctricos podrá deducirse en 2027, cuando se presenta la renta de este ejercicio discal) y funcionará de manera complementaria a las ayudas del programa Auto+, no siendo excluyentes entre ellas.

Para coches y puntos de carga

Este incentivo fiscal permite deducirse en la renta del ejercicio que corresponda tanto la adquisción de un vehículo electrificado como la instalación de un punto de recarga, siempre manteniendo un tope máximo sore el que aplicar este 15%. Así, aquellos que compren un coche eléctrico, híbrido enchufable o de hidrógeno, podrán deducirse hasta 3.000 euros en la renta y, en el caso de instalar un punto de carga, 600 euros.

El sector ha celebrado tanto la aprobación de esta medida como la del programa Auto+. También es reseñable el buen comportamiento del mercado de electrificados en este primer mes de año sin ningún tipo de medida o ayuda activa, pese a que, como ha señalado el director general de Anfac, muchas de las ventas registradas "corresponden al cierre de operaciones en el último periodo del 2025".