¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en enero de 2026 en España

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró enero con 17.540 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 13,9% respecto a 2025. Un mes en el que, además de las motocicletas, los triciclos y los microcoches los utility & powersport registraron también datos positivos. Por contra, los scooters y ciclomotores obtuvieron datos negativos. Este comportamiento dispar se explica por el “Efecto Euro5+”.

El 1 de enero de 2025 se hizo obligatoria la etapa Euro 5+ lo que obligó a realizar automatriculaciones en diciembre de 2024, lo que conllevó a unos datos de enero 2025 inusualmente bajos.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en todo 2025 fueron las siguientes:

Honda Yamaha BMW Suzuki Piaggio

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de enero:

1.Yamaha NMAX 125: 588 matriculaciones.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

2.Honda PCX 125: 585 matriculaciones.

Honda PCX125 / Honda

3.Zontes 368 G: 543 matriculaciones.

Zontes 368 G / Zontes

4.Voge 900 DSX: 420 matriculaciones.

Voge 900 DSX / Voge

5.Sym Symphony 125: 417 matriculaciones.

SYM Symphony 125 / SYM

6.Voge DS 800 Rally: 373 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY / Voge

7.Honda Forza 125: 294 matriculaciones.

Honda FORZA 125 / Honda

8.Honda ADV 350: 274 matriculaciones.

Honda ADV 350 / Honda

9.Honda SH 125 Scoopy: 244 matriculaciones.

Honda SH Scoopy 125 / Honda

10.Yamaha X-Max 125: 233 matriculaciones.