Motos
¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en enero de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el primer mes del año
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró enero con 17.540 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 13,9% respecto a 2025. Un mes en el que, además de las motocicletas, los triciclos y los microcoches los utility & powersport registraron también datos positivos. Por contra, los scooters y ciclomotores obtuvieron datos negativos. Este comportamiento dispar se explica por el “Efecto Euro5+”.
El 1 de enero de 2025 se hizo obligatoria la etapa Euro 5+ lo que obligó a realizar automatriculaciones en diciembre de 2024, lo que conllevó a unos datos de enero 2025 inusualmente bajos.
Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en todo 2025 fueron las siguientes:
- Honda
- Yamaha
- BMW
- Suzuki
- Piaggio
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de enero:
1.Yamaha NMAX 125: 588 matriculaciones.
2.Honda PCX 125: 585 matriculaciones.
3.Zontes 368 G: 543 matriculaciones.
4.Voge 900 DSX: 420 matriculaciones.
5.Sym Symphony 125: 417 matriculaciones.
6.Voge DS 800 Rally: 373 matriculaciones.
7.Honda Forza 125: 294 matriculaciones.
8.Honda ADV 350: 274 matriculaciones.
9.Honda SH 125 Scoopy: 244 matriculaciones.
10.Yamaha X-Max 125: 233 matriculaciones.
