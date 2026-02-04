Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en enero de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el primer mes del año

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en enero de 2026 en España / Yamaha

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró enero con 17.540 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 13,9% respecto a 2025. Un mes en el que, además de las motocicletas, los triciclos y los microcoches los utility & powersport registraron también datos positivos. Por contra, los scooters y ciclomotores obtuvieron datos negativos. Este comportamiento dispar se explica por el “Efecto Euro5+”.

El 1 de enero de 2025 se hizo obligatoria la etapa Euro 5+ lo que obligó a realizar automatriculaciones en diciembre de 2024, lo que conllevó a unos datos de enero 2025 inusualmente bajos.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en todo 2025 fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Yamaha
  3. BMW
  4. Suzuki
  5. Piaggio

En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de enero:

1.Yamaha NMAX 125: 588 matriculaciones.

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre (12.082 en total). Su precio de partida es de 3.599 euros.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

2.Honda PCX 125: 585 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125 / Honda

3.Zontes 368 G: 543 matriculaciones.

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Zontes 368 G / Zontes

4.Voge 900 DSX: 420 matriculaciones.

La Voge 900 DSX

Voge 900 DSX / Voge

5.Sym Symphony 125: 417 matriculaciones.

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

SYM Symphony 125 / SYM

6.Voge DS 800 Rally: 373 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY

Voge DS 800 RALLY / Voge

7.Honda Forza 125: 294 matriculaciones.

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Honda FORZA 125 / Honda

8.Honda ADV 350: 274 matriculaciones.

La Honda ADV 350

Honda ADV 350 / Honda

9.Honda SH 125 Scoopy: 244 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros.

Honda SH Scoopy 125 / Honda

10.Yamaha X-Max 125: 233 matriculaciones.

La Yamaha X-Max 125 es la novena moto más vendida en España en el mes de noviembre con 342 unidades (4.032 en total). Esta scooter se puede conseguir desde los 5.499 euros.

Yamaha X-Max 125 / Yamaha

