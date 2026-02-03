Las ventas de electrificados arrancan bien el año pese a la ausencia de un plan de ayudas a la compra

Los vehículos electrificados han arrancado bastante bien el año. Al cierre de enero, los vehículos (de turismos a vehículos industriales) enchufables, es decir, eléctricos y PHEV, han acumulado 16.654 unidades vendidas. Esto se traduce en un crecimiento del 46,7% en comparación con el mismo mes del 2025 y una cuota de mercado de casi el 18,6%, seis puntos más.

Haciendo caso solo al segmento de los turismos electrificados, las matriculaciones han llegado a las 15.212, un 55% más que en enero del año pasado descontando las ventas motivadas por la dana. En general, atendiendo a las matriculaciones de turismos de energías alternativas (de enchufables a híbridos, incluyendo los de gas), el aumento respecto a enero del año pasado es del 15,7%.

Así, la tendencia del mercado en este 2026 empieza virando hacia aquellos vehículos que lucen una etiqueta medioambiental o Eco o Cero. Pese a que en varias ZBE los vehículos con distintivos B y C todavía pueden circular, parece inevitable que en los próximos años vayan aumentando las limitaciones, favoreciendo a los coches con las pegatinas más ecológicas. La suma de todos los turismos electrificados, híbridos o de gas se han matriculado 53.271 unidades en enero.

Los híbridos tradicionales, protagonistas

Y este crecimiento de los electrificados llega en un momento en el que todavía está por aprobar el Plan Auto+, heredero del Plan Moves y hasta ahora impulsor de las ventas de vehículos electrificados, y en el que se ha paralizado la posibilidad de deducirse el 15% de la compra de un EV en la renta. En concreto, los eléctricos puros han crecido un 29,1% en enero, con 6.472 unidades vendidas, y los híbridos enchufables lo hacen un 66,7%, con 8.740 unidades vendidas.

No obstante, los claros protagonistas del mercado han sido los híbridos tradicionales, que acumulan un 48,6% del mercado muy por delante de los turismos con motor tradicional de gasolina o los diésel. De hecho, son uno de cada dos coches vendidos con 35.651 unidades matriculadas este mes de enero.