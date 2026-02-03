Renault mejora la versión GLP del Captur, sin subir su precio

Renault refuerza la oferta del Captur con la llegada del nuevo motor Eco-G 120 CV, una versión bifuel que sustituye al anterior Eco-G 100 sin alterar el precio de partida: 22.900 euros en acabado Evolution. Este salto técnico y comercial llega con mejoras notables en potencia, autonomía y eficiencia.

Renault Captur / Renault

El cambio principal está bajo el capó, donde se ubica el nuevo propulsor, basado en el bloque TCe 115 de 1.2 litros y tres cilindros (HR12) adaptado para funcionar indistintamente con gasolina o GLP, pero que incorpora ahora tecnología de inyección directa y turboalimentación. Esta configuración permite alcanzar los 120 CV (20 más que antes) y un par máximo de 200 Nm (30 más). La mejora en prestaciones también se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 12 segundos, ganando un segundo respecto al Eco-G 100.

Uno de los cambios clave está en el depósito de GLP, que crece un 25 %: de 40 a 50 litros, lo que sumado a los 48 litros del depósito de gasolina permite una autonomía combinada de hasta 1400 kilómetros. Según Renault, el consumo medio parte de 7,2 l/100 km con GLP (5,9 l/100 km en gasolina), y las emisiones arrancan en 117 g/km de CO₂, un 10 % menos que un motor de gasolina equivalente.

La marca francesa lleva más de 15 años trabajando con GLP y todo el conjunto está integrado desde fábrica. El depósito de gas se ubica en el lugar de la rueda de repuesto, sin restar espacio al maletero ni modificar el depósito de gasolina. Según los datos de 2025, Renault matriculó más de 15.600 vehículos GLP, de los cuales 5.700 eran Captur, un aumento del 60 % frente a 2024.

Sistema de propulsión del Renault Captur Eco-G 120 CV / Renault

El GLP no solo permite ahorrar hasta un 50 % en combustible, sino que además garantiza buena cobertura gracias a las miles de estaciones de servicio que ofrecen Gas Licuado de Petróleo. Además, el repostaje es rápido y sencillo; muy parecido al de cualquier coche de combustión.

Junto al nuevo motor, toda la gama Captur introduce mejoras en confort y seguridad. Los nuevos retrovisores, tomados del Clio 6, reducen el ruido aerodinámico y opcionalmente proyectan un logotipo en el suelo al desbloquear el vehículo. En materia de seguridad, ahora se incluye una cámara interior que detecta signos de fatiga y distracción del conductor, y se ha reforzado el sistema de asistencia a la frenada de emergencia, que puede detener el coche por completo si el conductor no reacciona en conducción semiautónoma.

Motor y depósito de GLP del Renault Captur Eco-G 120 CV / Renault

También evoluciona la tecnología de aparcamiento, con cámaras de alta definición para la visión trasera y una nueva cámara 3D Visión 360°, que mejora notablemente la percepción del entorno durante las maniobras. Además, las versiones con cambio automático sustituyen el anterior modo Perso por un nuevo modo Smart, que adapta de forma automática la respuesta del coche según el estilo de conducción: más reactivo en adelantamientos, más eficiente al reducir velocidad, por ejemplo, al entrar en una zona urbana.

Por ahora, el Renault Captur Eco-G 120 solo está disponible con cambio manual de 6 marchas, en el acabado Evolution. Para quienes buscan un SUV asequible y con etiqueta ECO, esta versión ofrece una combinación difícil de igualar: más potencia, autonomía y eficiencia, sin coste añadido.