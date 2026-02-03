El Gobierno aprueba el Programa Auto+ con ayudas de hasta 4.500 euros para comprar vehículos eléctricos en 2026

El Gobierno ha aprobado el Programa Auto+, un nuevo sistema de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, con un incentivo adicional para los vehículos con producción europea, y con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros para 2026. Además, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, dando de este modo continuidad al MOVES.

El plan, gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, forma parte del Plan Auto 2030 y nace con una doble intención. Por un lado, incentivar la demanda de vehículos con etiqueta CERO. Y por otro, favorecer la producción europea y española de vehículos, introduciendo criterios específicos ligados al proceso de fabricación.

Coche enchufado a un cargador eléctrico / Freepik

El programa está pensado para compras directas y también para operaciones de leasing y renting, en este último caso cuando se trate de autónomos y empresas. Las ayudas se aplicarán una vez se publique la convocatoria, pero cubrirán las adquisiciones realizadas desde el inicio de 2026.

¿Qué vehículos pueden acogerse al Programa Auto+?

El Programa Auto+ se ofrece exclusivamente a vehículos eléctricos y electrificados con etiqueta CERO, que además deben cumplir determinados límites de precio, siempre calculados como precio en factura sin impuestos y tras aplicar descuentos comerciales.

Las categorías incluidas son:

Turismos de hasta 9 plazas (M1) .

. Furgonetas y camiones ligeros de hasta 3,5 toneladas (N1) .

. Motocicletas eléctricas con velocidad superior a 45 km/h, potencia mínima de 3 kW y autonomía mínima de 70 km .

con velocidad superior a 45 km/h, potencia mínima de 3 kW y . Cuadriciclos ligeros y pesados, dentro de los límites de masa y potencia fijados.

Las ayudas se conceden tanto a vehículos nuevos matriculados por primera vez en España, como a otros ya matriculados a partir del 1 de enero de 2025, siempre que se adquieran a través de un concesionario o punto de venta del grupo fabricante o importador.

Hasta 4.500 euros por vehículo

La cuantía máxima de ayuda depende del tipo de vehículo. En el caso de los turismos M1, el importe máximo asciende a 4.500 euros, mientras que para los N1 alcanza los 5.000 euros. Las motocicletas eléctricas pueden recibir hasta 1.100 euros, y los cuadriciclos, hasta 1.500 euros.

Además, para las categorías M1 y N1, los puntos de venta deberán ofrecer un descuento adicional mínimo de 1.000 euros sobre el precio de venta.

La ayuda final no se concede como una cantidad fija, sino como un porcentaje sobre ese importe máximo, calculado en función del criterio denominado EEE, que modula la ayuda según tres factores: eléctrico, económico y europeo.

En el apartado eléctrico, los vehículos eléctricos puros pueden recibir hasta el 50% del importe máximo de la ayuda, mientras que los eléctricos de autonomía extendida y los híbridos enchufables se quedan en el 25%.

El criterio económico distingue, en los turismos M1, entre vehículos de hasta 35.000 euros, que acceden al 25% de la ayuda máxima, y los que superan esa cifra, que se quedan en el 15%. Los vehículos que superan los límites de precio quedan excluidos del programa.

Por último, el criterio europeo premia a los modelos cuyo montaje y terminación final se realicen en una instalación industrial de la UE, con un 15% adicional. Si además parte del proceso de fabricación de la batería, incluido al menos el ensamblaje de los battery packs, se realiza en la UE, se puede sumar un 10% extra.

¿Quién puede optar a las ayudas?

Pueden acogerse al Programa Auto+ de ayudas, personas físicas, así como empresas y autónomos dados de alta en el censo correspondiente. Las ayudas están limitadas a un vehículo por beneficiario, aunque en el caso de empresas se permite un máximo de 10 vehículos con ayuda.

El programa no es compatible con el MOVES Flotas Plus, una incompatibilidad que conviene tener en cuenta antes de iniciar los trámites.