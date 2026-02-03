El precio medio de la moto ocasión se sitúa en 6.865 euros en 2025

El precio medio de la moto de ocasión cerró 2025 con una leve corrección interanual del -0,4% en comparación con diciembre de 2024. Sin embargo, las fluctuaciones registradas a lo largo del ejercicio han derivado en un balance anual al alza: en el conjunto del año, el precio medio se incrementó un +2,3%, hasta alcanzar los 6.865 euros, según refleja el barómetro anual elaborado por motos.net y ANESDOR.

El valor más elevado del año se registró en septiembre de 2025, con un precio medio de 6.946 euros, el máximo histórico alcanzado hasta la fecha en el mercado de ocasión.

El mercado de ocasión sigue al alza

Este comportamiento al alza se produce en paralelo al buen momento del mercado de las dos ruedas. En 2025 se comercializaron 768.892 motocicletas, lo que supone un crecimiento del +6,3% respecto al año anterior. De ese total, 503.604 corresponden al mercado de ocasión, frente a 264.994 unidades nuevas, lo que confirma que por cada moto nueva vendida se comercializaron casi dos de segunda mano.

Si se amplía la perspectiva temporal, el encarecimiento del precio medio resulta aún más evidente. En los últimos cinco años, el valor de las motos de ocasión se ha incrementado cerca de un 30%. En enero de 2020, el precio medio se situaba en 5.300 euros, lo que implica una subida acumulada de aproximadamente 1.500 euros hasta los niveles actuales, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el mercado.

El precio más elevado de España está en la Comunitat Valenciana

El precio medio de oferta de la moto también presenta diferencias significativas en función del territorio. A cierre de 2025, la comunidad con el precio más elevado en términos absolutos es Valencia (7.560 €), seguida de Canarias (7.457 €), País Vasco (7.431 €), Murcia (7.148 €) y Castilla-La Mancha (7.133 €).

En el extremo opuesto, las comunidades con los precios más bajos son Asturias (6.187 €) y Aragón (6.224 €). Por su parte, Cataluña (6.634 €) y Madrid (6.913 €) se mantienen en posiciones intermedias, alineadas con la media nacional.

Las mayores caídas de precio en comparación con diciembre de 2024 se registran en La Rioja (-5,2%) y Baleares (-4,9%), seguidas de Canarias (-3,1%) y Cantabria (-2,6%).

El precio medio de la moto ocasión se sitúa en 6.865 euros en 2025 / Archivo

Las ventas de motocicletas suben, mientras que las de ciclomotor bajan

Según datos de Anesdor, del total de 768.892 motos vendidas, 91.496 corresponden a ciclomotores, mientras que 664.033 corresponden a motocicletas. A nivel interanual, a pesar de que las ventas de los ciclomotores han sufrido una ligera caída (-2,2%), el sector ha crecido un +6,3% respecto a 2024 fruto del aumento de las ventas de motocicletas (+7,6%).

Por su lado, los cuatriciclos vendidos en 2025 fueron 13.363 unidades (+5,2%). En la clasificación de las ventas según el tipo de uso, el scooter sigue siendo el rey del asfalto en 2025, con un total de 305.556 unidades vendidas y un incremento del +11% respecto a 2024. Por su parte, las motos de carretera son, muy de cerca, las segundas más vendidas (258.537 unidades) y crecen un +6,2%. En cuanto a las motos de campo, el acumulado es menor (85.508 unidades), con un aumento respecto al año anterior del 3,6%.

Por comunidades autónomas, estas son las que más unidades han vendido durante 2025:

Andalucía, con 163.789 unidades. Cataluña, con 153.890 unidades. Comunitat Valenciana, 92.981 unidades. Madrid, con 79.172 unidades.

Entre las motos de ocasión, las que más suben, las de menor cilindrada

A diferencia de 2024, cuando el crecimiento estuvo liderado por las motos de mayor cilindrada (+7,3% interanual), en 2025 el protagonismo recae en los modelos de menor cilindrada. En concreto, las motocicletas del segmento 51-125 cc registraron casi 160.000 unidades vendidas, lo que supone un incremento del +9,1% respecto al año anterior.

Les siguen las motos de 126-500 cc, con una subida del +8,9%, mientras que los modelos de mayor cilindrada, entre 751 cc y 1.000 cc, también mantienen una evolución positiva, con un crecimiento del +7,3% interanual.

La Comunidad Autónoma en la que más motocicletas de segunda mano se han vendido ha sido Cataluña, con 86.855 unidades (+5,4%), seguida muy de cerca por Andalucía, con 81.723 unidades (+9,6%). En el otro lado de la balanza, encontramos a La Rioja con 2.042 motocicletas de ocasión vendidas y un incremento del +1,2%.

Las 5 marcas más vendidas en 2025 han sido:

