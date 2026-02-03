¿Me pueden multar por utilizar la baliza V-16 cuando no es necesario?

La baliza V-16 ha sido protagonista del inicio de este 2026. La sustituta de los triángulos de emergencia ha generado no poca polémica entre los conductores y las diferentes voces del sector de la automoción y la seguridad vial.

Ha quedado claro que es necesario y obligatorio disponer de una de estas balizas (ojo, y que no sirve una de cualquier tipo) y utilizarla en caso de accidente o emergencia. No obstante, todavía quedan dudas por resolver sobre su uso. ¿Me pueden multar por utilizar erróneamente la luz V-16?

Después de haber consultado con la DGT qué se puede y que no se puede hacer, la respuesta recibida es clara: "La única multa prevista es por no hacer uso de la baliza V-16 en caso de inmovilización del vehículo en la vía por accidente o avería". No obstante, quedan muchas dudas al respecto que, probablemente y con el reglamento en la mano, queden a discreción del agente de tráfico que se acerque al lugar del accidente o emergencia.

Multas de 80 euros

No llevar la baliza V-16 está sancionado con 80 euros de multa, sin pérdida de puntos, lo mismo que por llevar una baliza que no esté homologada, conectada a la DGT 3.0 o no cumpla otros de los requisitos establecidos por Tráfico.

¿Qué sucede si no se coloca en el techo del vehículo en caso de accidente o emergencia? Este hecho también será sancionable bajo el artículo 130 del Reglamento General de Conductores. Atendiendo a la norma, la infracción de este artículo se considera leve, por lo que la multa se queda entre los 80 y los 100 euros. No obstante, algunas fuentes hablan de multas que podrían llegar a los 200 euros.

Multas de 200 euros

Consultando la normativa, es cierto que en caso de sufrir una avería en carretera, dejar el vehículo parado sin la baliza V-16 ni otro sistema de señalización y poner el riesgo evidente el tráfico y a otros usuarios de la vía, en ese caso la mult aascendería a los 200 euros. El fundamento legal es el artículo 76 de la Ley de Tráfico.

La diferencia entre una sanción leve y una sanción grave por no usar o usar incorrectamente la baliza V-16 radica en la existencia o creación, con la omisión de la señalización del vehículo parado, de una situación de riesgo real.

¿Qué pasa si me equivoco?

No hay una norma que estipule una sanción por equivocarse o encender la V-16 cuando no sea necesario. Es decir, encenderla un momento en casa para ver si funciona o activarla sin querer y apagarla no serán hechos sancionables. No obstante, atendiendo a los mismos dos artículos mencionados anteriormente, sí que se podría acabar recibiendo una sanción.

Por ejemplo, en el artículo 130 del RGC de especifica la posibilidad de incurrir en una infracción leve por utilizar de manera incorrecta la señalización reglamentaria para emergencias o accidentes. Por otro lado, el artículo 76 y el 75 de la Ley de Tráfico podrían utilizarse como paraguas para que un agente de tráfico emitierá una sanción mayor si se considera que ese uso indebido de la luz V-16 ha creado una situación de riesgo o peligro.