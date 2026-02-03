¿Has recibido una multa de la DGT por SMS? Cuidado, podría ser una estafa

Con el continuo uso que le damos actualmente a los teléfonos móviles y a las distintas aplicaciones que estos nos ofrecen, muchas personas tratan de aprovecharse de aquellos que menos se manejan con los dispositivos electrónicos para intentar estafarles. Por ello, la DGT y la Guardia Civil suelen hacer recordatorios de cómo evitar estas sanciones.

Una de las multas más comunes en nuestro país es sin duda la multa por exceso de velocidad. Es muy posible que a lo largo del invierno te haya llegado alguna notificación en la que se te sanciona por haber superado los límites de velocidad que establece la vía. Si es el caso, debes saber que la DGT sólo tiene una forma de notificar una multa, y te la contaremos más abajo.

Estafas relacionadas con la DGT

Es importante que sepas que la DGT no utiliza medios convencionales como los SMS o los correos electrónicos para comunicar sus sanciones, y lo más común es que la mayoría de personas ya lo sepa y no caiga en las trampas de los ciberdelincuentes. Sin embargo, hay aún mucha gente que no está hecha del todo a las nuevas tecnologías por lo que podrían caer en las estafas que tienen lugar en las redes.

Con mucha frecuencia la DGT advierte de trampas que se dan entre los usuarios de la conocida aplicación WhatsApp, y es que una de las estafas más virales tiene que ver con la creación de chats en los que supuestamente la “DGT” te envía mensajes para que realices los pagos relacionados con distintos trámites mediante Bizum o transferencias bancarias.

Multas de la DGT

Si has tenido la mala suerte de ser multado recientemente o crees que has podido cometer una infracción y estás a la espera de que te llegue un boletín, debes saber que la DGT solamente tiene una manera de enviar sus multas, y es a través de correo certificado o, en caso de haberlo solicitado, a través de la Dirección Electrónica Vial.

Por lo tanto, si has recibido una supuesta multa a través de un SMS o de un correo electrónico, debes saber que puede tratarse de un caso de phishing (una estafa online para conseguir tus datos o tu dinero), por lo que debes andarte con cuidado. La mejor recomendación que te da la DGT es que evites abrir estos correos o mensajes, pero en su página web podrás encontrar más consejos relacionados con estas estafas.