Casi la mitad de los conductores españoles no puede circular por una zona de bajas emisiones, según un estudio

Las zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían llevar operativas mínimo un año, pero los retrasos en su implementación, en parte previstos, han dado un cierto margen a los conductores españoles. Y menos mal, porque casi la mitad de ellos no podría, salvo excepciones, circular.

Según los datos de Rastreator y los del parque móvil, el 43% de los conductores conduce un vehículo sin etiqueta medioambiental de la DGT, Es decir, un vehículo sin permiso para entrar en una zona de bajas emisiones. Con varias ciudades ya controlando los accesos y sancionando aquellos indebidos en sus ZBE, a los conductores no les queda otra más que empezar a pensar en cambiar de vehículo. Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Vitoria, Santander, Granada... son algunas de las grandes ciudades españolas que ya tienen en marcha estas zonas con limitaciones al tráfico más contaminante. Mientras que los vehículos con distintivos ambientales, del B al Cero, todavía pueden circular, los vehículos que no pueden acceder a estas pegatinas ya han quedado fuera, salvo con algunas excepciones, de los centros y ZBE de estas ciudades.

Además de que el interés por vehículos con los distintivos medioambientales adecuados para poder entrar a las zonas de bajas emisiones, desde Rastreator confirman que el 35% de los conductores a los que han encuestado confirman que su próxima comprá será o bien un coche eléctrico o bien un híbrido.

El interés baja el precio de los seguros

La buena noticia es que el precio medio del seguro para estos coches ha bajado. Antonio Rubio, responsable de seguros de Rastreator, ha comunicado que, según sus datos, el precio medio de un seguro a todo riesgo con franquicia para un coche electrificado se qeuda en los 446 euros, por encima de la misma prima para un coche de gasolina, 381 euros; pero por debajo de la de un coche diésel, que son 448 euros al año.

Noticias relacionadas

Desde Rastreator apuntan al aumento de la oferta (y también de la demanda) de vehículos electrificados como uno de los factores del acercamiento de precios entre este tipo de motorizaciones y los de combustión.