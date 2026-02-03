Dacia prepara el lanzamiento de su eléctrico pequeño por menos de 18.000 euros

Dacia sigue con su ofensiva de producto de cara al futuro, y para 2027 ya ha confirmado sus intenciones de producir un vehículo eléctrico pequeño en Europa, en la línea propuesta por la Comisión Europea a finales del pasado año. Se fabricará en Eslovenia, en la planta que tiene el Grupo Renault en Novo Mesto, y será un 'gemelo' del Renault Twingo E-Tech anunciado a mediados del pasado mes de noviembre. El nuevo modelo completará la oferta de Dacia en el segmento A y se venderá por menos de 18.000 euros.

Gama modelos pequeños Grupo Reanult / El Periódico

Este nuevo coche pequeño, del que aún no se conoce el nombre, es el resultado de las sinergias de grupo y se beneficiará del desarrollo del Twingo en China, una apuesta que tardó menos de dos años en gestarse y que en el caso del Dacia supondrá todavía menos tiempo. La marca habla de 18 meses. Además, no será el único en aprovechar esta estrategia que une China y Europa. También está prevista la llegada de un 'trillizo' para la marca Nissan, aunque todavía no han confirmado las fechas.

80% Twingo

El nuevo Dacia del segmento A compartirá el 80% de los elementos con el Renault Twingo y contará con varios cambios en el diseño tanto interior como exterior. Por lo visto con el Twingo y ante las similitudes obvias a nivel industrial, el nuevo Dacia tendría el motor similar, con 82 CV de potencia (60 kW). Está por verificar si hará como el Twingo y monta frenos de disco delante y detrás. Contará con la plataforma AmpR Small y en un primer momento montará baterías de LFP fabricadas en China a la espera de la llegada de componentes europeos. La potencia de esa batería rondará los 27,5 kWh.

Noticias relacionadas

El Dacia Spring cargando su batería / Dacia

La marca ha confirmado que el modelo nuevo convivirá, en principio, con el Dacia Spring, el eléctrico del segmento A que sí se produce en China. Lo que sí está claro es que no se verá afectado por los aranceles impuestos por la Unión Europea a China para la importación de vehículos 100% eléctricos ya que se fabricará completamente en Europa. El Dacia Spring ha recibido varias mejoras recientemente, con dos nuevos motores de 70 y 100 CV y una nueva batería de 24,3 kWh.