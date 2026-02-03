Novedad en 2027
Dacia prepara el lanzamiento de su eléctrico pequeño por menos de 18.000 euros
La marca aún no ha confirmado los detalles, pero será 'gemelo' del Renault Twingo, se ha desarrollado en China y se fabricará en la planta de Novo Mesto, en Eslovenia.
Dacia sigue con su ofensiva de producto de cara al futuro, y para 2027 ya ha confirmado sus intenciones de producir un vehículo eléctrico pequeño en Europa, en la línea propuesta por la Comisión Europea a finales del pasado año. Se fabricará en Eslovenia, en la planta que tiene el Grupo Renault en Novo Mesto, y será un 'gemelo' del Renault Twingo E-Tech anunciado a mediados del pasado mes de noviembre. El nuevo modelo completará la oferta de Dacia en el segmento A y se venderá por menos de 18.000 euros.
Este nuevo coche pequeño, del que aún no se conoce el nombre, es el resultado de las sinergias de grupo y se beneficiará del desarrollo del Twingo en China, una apuesta que tardó menos de dos años en gestarse y que en el caso del Dacia supondrá todavía menos tiempo. La marca habla de 18 meses. Además, no será el único en aprovechar esta estrategia que une China y Europa. También está prevista la llegada de un 'trillizo' para la marca Nissan, aunque todavía no han confirmado las fechas.
80% Twingo
El nuevo Dacia del segmento A compartirá el 80% de los elementos con el Renault Twingo y contará con varios cambios en el diseño tanto interior como exterior. Por lo visto con el Twingo y ante las similitudes obvias a nivel industrial, el nuevo Dacia tendría el motor similar, con 82 CV de potencia (60 kW). Está por verificar si hará como el Twingo y monta frenos de disco delante y detrás. Contará con la plataforma AmpR Small y en un primer momento montará baterías de LFP fabricadas en China a la espera de la llegada de componentes europeos. La potencia de esa batería rondará los 27,5 kWh.
La marca ha confirmado que el modelo nuevo convivirá, en principio, con el Dacia Spring, el eléctrico del segmento A que sí se produce en China. Lo que sí está claro es que no se verá afectado por los aranceles impuestos por la Unión Europea a China para la importación de vehículos 100% eléctricos ya que se fabricará completamente en Europa. El Dacia Spring ha recibido varias mejoras recientemente, con dos nuevos motores de 70 y 100 CV y una nueva batería de 24,3 kWh.
