¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en enero de 2026

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) abren 2026 con 16.654 unidades vendidas, un aumento del 46,7% respecto a enero de 2025. La cuota de mercado de los vehículos electrificados este inicio de año se sitúa en 18,59%, 6 puntos porcentuales por encima de enero de 2025.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), crecen un 15,82% este enero, con 54.923 unidades vendidas y representando el 61,3% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales vuelven a situarse como la opción predilecta por los usuarios, con cerca del 40% de las ventas.

Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en enero de 2026:

1.Tesla Model 3

Tesla Model 3 / Tesla

En el mes de enero, el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 447 matriculaciones.

2.Tesla Model Y

Tesla Model Y / Tesla

El Tesla Model Y tuvo 324 matriculaciones en el mes de diciembre.

3.BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf / BYD

En tercer lugar se encuentra el BYD Dolphin Surf, con 289 matriculaciones.

4.BYD Atto 2

BYD Atto 2 Comfort / BYD

En el cuarto lugar, el BYD Atto 2, con 285 matriculaciones.

5. Mini Electric

Mini Electric / Mini

El Mini Electric, en quinto lugar, tuvo 251 matriculaciones.