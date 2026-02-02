Las ventas de coches crecen en España un 1,1% en enero empujadas por el mercado de alquiler

El mercado de venta de vehículos en el mes de enero se situó en un 1,1% positivo con respecto al inicio del pasdo año. Arrancó 2026, aunque sin claridad en los detalles del Plan Auto + y con desaparición de la deducción del 15% de IRPF (hasta 3.000 euros por la compra de un eléctrico) por culpa de la caída del decreto Ominbús del Gobierno tras el 'no' de PP y Junts, como ya sucediera hace un año con el Moves III. La ausencia de estos dos importante aspectos se notará en los próximos meses.

En enero el mercado de turismos consiguió arrancar en positivo, según datos de la patronal ANFAC, gracias al impulso de las empresas de rent a car (alquiladoras), que crecieron un 63,5% respecto al año anterior. El canal particular, el que suele empujar y marcar la realidad del mercado, cayó un 6,4% totalizando 35.775 unidades de las 73.103 que se comercializaron este mes de enero. El canal de empresas cayó un 2,4%.

Hay que notar en esta cifra de ventas totales el buen momento que atraviesan las matriculaciones de vehículos híbridos en todos los canales (particular, empresas, alquiladores y renting). En enero un 48,6% de las ventas apostaron por esta tecnología, lo que supone un incremento del 8,7% entre los vehículos privados. Merece la pena señalar que en enero se entregaron 3.995 unidades adicionales por el efecto DANA de Valencia.

Manda Toyota

Si analizamos las marcas, Toyota mantiene el pulso como líder con 7.106 unidades (aunque cae un 5,5% respecto al mismo mes del año anterior), seguida por Seat (5.011 coches), Peugeot (4.705 coches), Volkswagen (4.204 coches) y Mercedes-Benz (3.958 coches). Por modelos, el rey del mes de enero fue el Peugeot 208, gracias a una buena campaña de precios, que totalizó 2.055 unidades. Siguieron dos Seat, el Ibiza (1.904 unidades) y el Arona (1.715 unidades), cerrando el Top5 dos Toyota, el C-HR (1.6871 coches) y el Corolla (1.675 coches). El Dacia Sandero, modelo más vendido en España los últimos 13 años, fue sexto con 1.617 unidades.

En cuanto a la electrificación total, el mercado de eléctricos supuso el 8,9% de las ventas. Por tecnologías, el Seat Ibiza fue el que más vendió en modelos de gasolina, en híbridos siguió siendo el Toyota Corolla, en diésel el Volkswagen Tiguan (en un mercado que representa el 1,3% del canal particular), en híbridos enchufables el BYD Seal U, en Gas (GLP) el Dacia Sandero, mientras que en el segmento de 100% eléctricos lideró el Tesla Model Y.

En el apartado de vehículos comerciales, que totalizó 12.185 unidades matriculadas (un 4,7% más que el pasado año), contó con un incremento del 20,2% en el canal de alquiladores, mientras que entre los autónomos se registró un descenso del 0,8%. En cuanto a vehículos industriales y autobuses, el mercado creció un 3% respecto a 2025 con 3.028 unidades matriculadas.