El sector de la moto comienza el año con un crecimiento del 13,9%

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró enero con 17.540 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 13,9% respecto a 2025. Un mes en el que, además de las motocicletas, los triciclos y los microcoches los utility & powersport también registraron datos positivos. Por contra, los scooters y ciclomotores obtuvieron datos negativos. Este comportamiento dispar se explica por el “Efecto Euro5+”.

El 1 de enero de 2025 se hizo obligatoria la etapa Euro 5+ lo que obligó a realizar automatriculaciones en diciembre de 2024, lo que conllevó a unos datos de enero 2025 inusualmente bajos.

Ventas de Scooters

La matriculación de scooters cayó un 2,1% (7.346 uds.) en enero. Por cilindradas, crecieron las matriculaciones de cilindrada media-alta (125-750 cc) en un 6,0% (2.109 uds.); mientras que la baja (hasta 125 cc) descendió un 2,4% (5.115 uds.).

En cuanto a los canales de venta, el dato del canal particular fue positivo con un crecimiento del 2,9% (6.742 uds.), mientras que el canal de empresa y el de alquiler cerraron enero en cifras negativas con una caída del 35,7% y 23 uds., respectivamente.

Ventas de motocicletas

Las motocicletas, empujadas por el efecto Euro5+, crecieron un 39,2% (8.274 uds.). Por tipo de uso, el segmento de carretera creció un 34,3% (7.563 uds.) y el de campo un 80,3% (705 uds.). Por cilindradas, crecieron las matriculaciones de cilindrada baja (hasta 125 cc) un 4,0% (1.446 uds.), la cilindrada media (125-750 cc) un 40% (3.536 uds.) y la cilindrada alta (>750 cc) un 58,2% (3.198 uds.).

Respecto a los canales de venta, el canal particular creció un 40,2% (7.418 uds.), empresa un 14,3% (808 uds.) y alquiler registró 48 matriculaciones.

En cuanto al ciclomotor, el mercado se cerró con una caída del 14,9% (883 uds.). Por tipo de uso, el ciclomotor ‘moto’ creció un 9,5% (347 uds.); mientras que el ciclomotor scooter cayó un 25,7% (528 uds).

Respecto al resto de vehículos de categoría L, los triciclos cerraron el primer mes del año con datos positivos, con un crecimiento del 47,1% (206 uds.). También fueron positivos los datos de microcoche & microvan con un crecimiento de 15,7% (302 uds.); y de utility & powersports (ATV, UTV, etc.) con un incremento de 23,9% (529 uds.).

El sector eléctrico no termina de arrancar

El mercado eléctrico cayó un 37,2% en enero 2026. El sector de la moto y el vehículo ligero eléctrico cerró enero con un total de 520 uds.

El mercado de scooter y ciclomotor eléctrico muestra una caída de 58,1% (137 uds.) y 55,4% (121 uds.) respectivamente; mientras que las motocicletas y los microcoches & microvans crecieron hasta las 92 uds. y 158 uds. (22,5%) respectivamente.

En cuanto a los canales de distribución en la parte eléctrica, el particular cae un 11,4% (349 uds.) y el alquiler registró 37 unidades. El canal de empresas cayó un 61,8% (134 uds.), siendo el que más ha penalizado al conjunto del mercado eléctrico.