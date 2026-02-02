El Seat Ateca FR 2026 estrena fórmula ganadora: más tecnología por 1.900 euros menos

Seat ha dado un paso que muchos llevaban tiempo esperando, al ofrecer el Ateca FR, hasta ahora la versión más completa y deportiva del SUV compacto, como el nuevo estándar de la gama para 2026. Esta decisión responde de forma directa a lo que pedía el público: más equipamiento, más diseño, más tecnología… a mejor precio.

Con esta actualización, la marca española simplifica su oferta y pone toda la carne en el asador con una propuesta basada en el acabado FR, que ya representaba el 60% de las ventas del modelo. Ahora, ese mismo nivel de dotación se ofrece de serie, incluyendo todo lo que antes llevaba la edición especial, pero con una rebaja de 1.900 euros en el precio. De este modo, el Ateca se vuelve más competitivo que nunca, con una relación valor-precio que lo posiciona como uno de los SUV más completos del mercado en su categoría.

Seat Ateca FR 2026 / Manu Lozano

El Ateca FR 2026 conserva los puntos fuertes que lo han hecho destacar desde su lanzamiento: buen comportamiento dinámico, espacio interior generoso pese a sus dimensiones compactas y un diseño robusto. A todo eso, ahora se suma el toque deportivo que identifica a la línea FR: paragolpes específicos, molduras del color de la carrocería, marcos de las ventanillas en negro, llantas de 18 pulgadas (con opción de 19 en negro brillante), además de asientos deportivos, volante multifunción en cuero o pedales en aluminio.

Pero la deportividad no sólo responde al plano estético, ya el Ateca FR incorpora elementos como la Dirección Progresiva, el selector de modos de conducción, el diferencial XDS o las levas en el volante en las versiones automáticas, para ofrecer una experiencia al volante más personalizable, apasionante y precisa.

Tecnología de serie más completa

Uno de los puntos clave de esta evolución es el salto en equipamiento tecnológico de serie. En seguridad, el Ateca FR 2026 incluye de fábrica sistemas avanzados como la visión cenital 360 grados, Travel Assist con conducción semiautónoma de Nivel 2, asistente de salida involuntaria de carril, alerta de ángulo muerto, frenada de emergencia automática, reconocimiento de señales, luces largas automáticas o control de crucero adaptativo (ACC).

Interior del Seat Ateca FR 2026 / Seat

En conectividad y confort, incluye: pantalla de 9,2 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, Seat Connect, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador por inducción, climatizador bizona, Park Assist, portón trasero eléctrico con función de pedal virtual, y sistema Kessy de acceso y arranque sin llave.

Una gama mecánica de confianza

La oferta de motores es de sobra conocida. La versión de acceso es el 1.0 TSI de 115 CV con cambio manual de seis velocidades, mientras que quienes buscan más potencia tienen el 1.5 TSI de 150 CV, disponible tanto con caja manual como con transmisión automática DSG de 7 relaciones. Esta última versión incorpora tecnología de desconexión de cilindros (ACT), lo que ayuda a mejorar el consumo y reducir las emisiones.

Seat Ateca FR 2026 / Manu Lozano

Precios del Seat Ateca FR 2026

Para facilitar el acceso al modelo, la marca española apuesta por su fórmula Seat Flex, que permite financiar el Ateca FR desde 180 euros al mes durante 48 meses, con una entrada de 6.224 euros y la opción de devolver, renovar o quedarse el coche al final del contrato (con una cuota final de 18.332 euros). Además, toda la gama puede beneficiarse de hasta 10 años de garantía oficial, para tranquilidad del cliente.