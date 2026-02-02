El renovado Mercedes-Benz Clase S convierte la tecnología en una experiencia de alto nivel

Cada vez que el Mercedes-Benz Clase S se actualiza, el sector presta atención. No hablamos solo de una berlina de lujo, sino del modelo que históricamente ha anticipado tecnologías que luego se generalizan en todo el mercado. En esta ocasión no hay nueva generación, pero sí una puesta al día radical con más del 50% del coche renovado y 2.700 componentes nuevos.

Así se aprecia en el diseño exterior, donde la presencia visual es mucho más impactante por la iluminación. La parrilla frontal, un 20% más grande y con estrellas cromadas rediseñadas, está iluminada, al igual que la estrella de Mercedes en el capó (opcional). En la zaga, los pilotos muestran un nuevo gráfico con tres estrellas rodeadas de cromo, mientras que un proyector opcional bajo el coche da la bienvenida proyectando el nombre Mercedes-Benz sobre el suelo.

Vista trasera del Mercedes Benz Clase S 2026 / Mercedes-Benz Group AG

Sin embargo, la luz no es solo estética, ya que también cumple funciones de seguridad. Los faros Digital Light pasan a una nueva generación con micro-LED, un chip más potente y un alcance de hasta 600 metros con las largas Ultra Range. Además, giran para adaptar la luz al entorno y disponen de función de largas parciales para no deslumbrar.

Pero el gran salto tecnológico es sin duda el MB.OS, un nuevo sistema operativo que centraliza prácticamente todos los sistemas del coche, desde la asistencia a la conducción hasta el infoentretenimiento. Lo ejecuta un superordenador refrigerado por agua, con capacidad de procesamiento pensada también para funciones futuras. Lo acompañan 10 cámaras, 5 radares y 12 sensores de ultrasonidos.

De serie, el MB.DRIVE Assist incluye asistentes como el Distronic con guiado y el cambio de carril automatizado. A esto se suman nuevas funciones como la maniobra de esquiva dentro del carril o el asistente proactivo para cambios de carril. En opción, el MB.DRIVE Assist Pro suma funciones avanzadas como la frenada automática en semáforos y stops o el aparcamiento en ángulo completamente autónomo. El sistema también puede repetir maniobras marcha atrás y mejora la interfaz de cámaras 360º.

Compañero de viaje

El habitáculo es el lugar donde más se perciben los cambios del Clase S. El MBUX de cuarta generación, movido por MB.OS, incorpora ChatGPT-4o, Google Gemini y Microsoft Bing. El asistente “Hey Mercedes” gana naturalidad y una memoria contextual mejorada para conversare interavtuar con el usuario de una forma más efectiva y global. Las pantallas también evolucionan: el MBUX Superscreen, de serie, une dos superficies de 14,4" y 12,3" bajo un único cristal, más un cuadro digital 3D opcional.

Interior del Mercedes Benz Clase S 2026 / Mercedes-Benz Group AG

La navegación integra Google Maps y un sistema de vista en 3D alrededor del coche. Y el head-up display proyecta indicaciones de realidad aumentada con flechas y puntos de interés sobre la carretera. En el día a día, el MBUX Notes permite tomar dictados, resumirlos con IA y enviarlos por correo o sincronizarlos con OneNote.

También se han ajustado elementos físicos como el volante multifunción, que recupera controles más tradicionales en respuesta a los usuarios: balancines y rodillo de volumen (algo que sin duda celebramos ante la falta de precisión de la anterior tecnología). La consola central se rediseña, añade más capacidad de carga y portavasos iluminados, y los conectores USB-C alcanzan los 100 W con Power Delivery.

En versión larga, el las plazas traseras First-Class se ofrecen como un espacio de trabajo y relax. Con consola central completa, mesas plegables, compartimento refrigerado y control de temperatura en los posavasos. El entretenimiento se apoya en pantallas de 13,1 pulgadas, cámaras HD y apps como Teams, Zoom o Disney+. En sonido, dos opciones Burmester culminan en un sistema 4D con Dolby Atmos.

Plazas traseras del Mercedes Benz Clase S 2026 / Mercedes-Benz Group AG

En coches como el Clase S, los detalles marcan la diferencia. Como los cinturones calefactables hasta 44 ºC, activables desde el botón del asiento; las salidas de aire automáticas iluminadas (opcionales), que se ajustan solas; o el filtro del habitáculo puede purificar el aire cada 90 segundos.

Gama de motores

La gama del Mercedes-Benz Clase S mantiene su enfoque electrificado, con motores de gasolina, diésel y opciones híbridas enchufables, todos acompañados por un ISG de 17 kW y red de 48 V. Este sistema no solo permite funciones como coasting, boost o recuperación de energía, sino que además promete arranques rápidos y suaves, un start-stop casi imperceptible y transiciones más refinadas entre la conducción a vela y la propulsión térmica.

Vista lateral del Mercedes Benz Clase S 2026 / Mercedes-Benz Group AG

En la parte alta de la oferta se encuentra el V8 M 177 Evo del S 580 4MATIC berlina de batalla larga, que entrega 537 CV (395 kW) y 750 Nm. Este motor mild-hybrid se ha revisado a fondo con un conjunto de mejoras como: un nuevo sistema de inyección refinado, una admisión y escape optimizados, un árbol de levas de admisión revisado, un cigüeñal flat-plane con nuevo orden de encendido y una actualización en el compresor y la carcasa del turbo.

En la gama de seis cilindros gasolina, el motor M 256 Evo impulsa a los modelos S 450 4MATIC y S 500 4MATIC, ambos en versión de batalla larga. El dato que destaca aquí es el par máximo, con hasta 600 Nm en condiciones normales y hasta 640 Nm con la función overtorque. Este bloque también se ha optimizado con un compresor auxiliar eléctrico más potente, puertos de admisión y escape mejorados, un árbol de levas de admisión revisado y nuevas soluciones de aislamiento acústico que permiten una experiencia más silenciosa a bordo.

La oferta híbrida enchufable también da un paso al frente. Combina el mismo seis cilindros gasolina optimizado con un motor eléctrico, elevando la potencia de sistema en hasta +55 kW respecto a la generación anterior, lo que mejora tanto prestaciones como eficiencia. La autonomía eléctrica ronda los 100 km, en función del uso y las condiciones. Se ofrece en dos versiones concretas: el Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC de batalla larga con EQ Hybrid Technology y el Mercedes-Benz S 450 e 4MATIC de batalla larga con EQ Hybrid Technology.

Mercedes Benz Clase S 2026 / Mercedes-Benz Group AG

En diésel, la familia OM 656 Evo da vida a dos versiones: el S 350 d 4MATIC y el S 450 d 4MATIC, ambos también con batalla larga. El punto más destacable en este motor es la introducción, por primera vez en producción en serie, de un catalizador calentado eléctricamente que acelera el tratamiento de gases de escape y mejora su eficacia. Mercedes también menciona una mejora en la robustez de la recirculación de gases, así como en los sistemas de refrigeración y ventilación del cárter, elementos clave para garantizar fiabilidad y emisiones controladas. La versión blindada S 680 Guard 4MATIC sube el nivel con protección VR10, motor V12 biturbo y sistemas específicos como aire de emergencia, comunicación exterior o videoconferencia en movimiento.

Además de más potencia y eficiencia, la nueva Clase S ofrece mejor comportamiento y maniobrabilidad. Monta de serie la suspensión Airmatic, pero opcionalmente puede llevar el E-Active Body Control, que añade una amortiguación que se anticipa a badenes y otras irregularidades del firme usando información en red desde otros Mercedes. Además, la dirección trasera de 10º reduce el giro en casi dos metros, crucial en entornos urbanos.

Precio y pedidos del nuevo Mercedes-Benz Clase S

El pedido del nuevo Mercedes-Benz Clase S ya está disponible desde el 30 de enero de 2026. En Alemania, el precio base parte de 121.356 € para el S 350 d 4MATIC berlina, con opciones de leasing desde 1.020 €/mes (IVA incluido) para particulares.