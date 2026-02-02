El precio medio de los coches nuevos vuelve a subir, mientras la brecha entre eléctricos y de combustión decrece

Desde el pasado 2019, el precio de los coches ha ido creciendo año tras año. Al cierre de 2025, esa variación llegó al 45,6%, lo que se traduce en 44.419 euros de media por un turismo nuevo en un concesionario oficial, calculando descuentos de marca, pero no ayudas oficiales. La variación solo del año pasado en comparación con 2024 es del 5,6% (incluida la inflación del 2,6% del INE).

Estas son las cifras que manejan Ganvam y coches.com en su último barómetro publicado. El encarecimiento paulatino de los coches, desde 2019, ha duplicado la variación de la inflación en el mismo periodo temporal. En 2019 un coche nuevo, de media, costaba 30.513 euros, mientras que en 2024 el precio ya era de 42.070 euros.

Más de 10.000 euros de diferencia

El segmento que peor parado sale del mercado es, precisamente, aquel donde más coches económicos y accesibles hay: el A. Si un coche del segmento A costaba en 2019 14.164 euros de media, en 2025 esa cifra ha subido a los 25.260 euros, una variación del 78,3%. Eso sí, uno de los motivos que han hecho subir el precio en este tipo de segmento es la llegada del coche eléctrico pequeño, urbano y, en teoría, accesible.

Y es que los coches con etiqueta Cero de la DGT, pese a ser generalmente los más caros, se han colocado como los accesibles en comparación, ya que sus precios medios han ido bajando. Por ejemplo, los híbridos tradicionales bajan entre 2024 y 2025 un 8,9% de precio, los PHEV lo hacen un 2,2% y los eléctricos puros, un 4,6%.

En este sentido, Carlos Blanco, CEO de coches.com, ha afirmado que "hacían falta vehículos de corte más urbano, donde las limitaciones de autonomía son menos condicionantes. Y de nuevo son los nuevos fabricantes los que han impulsado una mayor competencia de la que el consumidor es el gran beneficiado”.

Eso sí, la subida de precios del segmento A, que ahora se recupera con el impulso del coche eléctrico, no solo se ha debido a la llegada de estos motores. Y es que la obligatoriedad de instalar las ayudas a la conducción de la Unión Europea encarece, inevitablemene, el coste de producción, afectando a un segmento cuyo principal atractivo es la asequibilidad económica.

Una brecha que se cierra

No obstante, una de las conclusiones en que la diferencia de precio entre coches de combustión y eléctricos va decreciendo, pese a que los conductores de motores térmicos hayan pagado por su coche, de media, en diciembre d 2025, 23.903 euros. “El Plan Moves III ha ayudado a ir equilibrando la balanza y que la gente se plantee el enchufable”, apunta Carlos Blanco.

Ahora bien, otro factor que también influye y que no se puede dejar fuera de la ecuación es la llegada de las marcas chinas. "La cuota de mercado de las marcas chinas en España (9,5%) dobla a la media europea, lo que pone de manifiesto que son clave en la transición hacia la electromovilidad por su oferta a precio asequible y, sin duda, han sido esenciales para dinamizar la demanda en el canal de particulares", ha explicado Fernando Miguélez, director general de Ganvam.