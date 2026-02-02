Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBad BunnyDonald TrumpAyusoDonaciones pisosBaliza V16GrammyFernando EstesoPandillaEncuesta elecciones AragónLigar
instagramlinkedin

Consejos

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Si tienes que llenar el depósito de tu vehículo a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldría más barato

Esta es la provincia con la gasolinera más barata de toda España

Esta es la provincia con la gasolinera más barata de toda España / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche debido a los desplazamientos a segundas residencias, el uso de su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio o simplemente por repostar el lunes para poder tener gasolina durante toda la semana. Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes para que puedas aprovecharte de ello.

Imagen de archivo de un usuario repostando su vehículo.

Si tienes que llenar el depósito de tu vehículo hoy a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldría más barato / EP

Trucos para ahorrar gasolina

Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15% y un 30% en carretera y entre un 10% y un 40% en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.

Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible. 

Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.

Explosión en una gasolinera de Tarragona, este lunes a primera hora de la tarde.

Acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible / Archivo

Las 10 gasolineras más baratas

Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.

En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

  • Plenergy Meaño (Pontevedra) - 1.199€
  • Plenergy Miranda de Ebro (Burgos) - 1.199€
  • Plenergy Santa Cruz de Bezana (Cantabria) - 1.199€
  • Plenergy Ciempozuelos (Madrid) - 1.199€
  • Petroprix Bergara (Guipúzcoa) - 1.199€

En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:

Noticias relacionadas

  • Cotranco (Córdoba) - 0.973€
  • UTE Estación de Murcia (Región de Murcia) - 0.985€
  • Estación de autobuses de Cartagena (Región de Murcia) - 1.111€
  • Plenergy Vilanova de Arousa (Pontevedra) - 1.129€
  • Plenergy Meaño (Pontevedra) - 1.129€

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  2. Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
  3. Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
  4. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  5. La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
  6. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  7. Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa
  8. L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería

El manicomio táctico en la pizarra de Arbeloa desorienta al vestuario del Real Madrid

El manicomio táctico en la pizarra de Arbeloa desorienta al vestuario del Real Madrid

Directo | Rodalies sufre otro lunes con limitaciones pese a lo anunciado y Renfe "garantiza la movilidad ferroviaria o por carretera"

Directo | Rodalies sufre otro lunes con limitaciones pese a lo anunciado y Renfe "garantiza la movilidad ferroviaria o por carretera"

La investigación se centrará en quién inspeccionó los raíles cuando fije definitivamente la causa del accidente de Adamuz

La investigación se centrará en quién inspeccionó los raíles cuando fije definitivamente la causa del accidente de Adamuz

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

Estas son las 5 gasolineras más baratas de toda España hoy

La revancha de Alcaraz: baila, ríe y se acuerda de sus críticos tras hacer historia en Australia

La revancha de Alcaraz: baila, ríe y se acuerda de sus críticos tras hacer historia en Australia

Cazar 365 días: una solución urgente, no un pasatiempo

Cazar 365 días: una solución urgente, no un pasatiempo

¿Tiempo añadido?, no, hasta que gane el Real Madrid

¿Tiempo añadido?, no, hasta que gane el Real Madrid

TVyMAS: De Homo Zapping a Crossobar