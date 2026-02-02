Ventas
Solo por detrás de los PHEV, estos son los motores que más han cercido en España (no, no son eléctricos)
La opción del GLP ha dado un gran acelerón en España en 2025, impulsada sobre todo por las ventas del grupo Renault y, en concreto, de Dacia
Con todas las apuestas hechas a favor de la electrificación, el GLP ha crecido este año en España como una opción más de compra. Los últimos datos de matriculaciones y GASIB así lo confirman: el GLP ya no es una opción minoritaria, sino una tecnología en pleno crecimiento.
Durante 2025 se matricularon en España 59.783 vehículos GLP, lo que supone un crecimiento del 76,4% respecto al año anterior. Gracias a este avance, el también llamado autogás alcanza una cuota del 4,36% del mercado total de vehículos, situándose como la segunda tecnología con mayor crecimiento, solo por detrás de los híbridos enchufables y por delante incluso del vehículo eléctrico.
El grupo Renault, impulsor
El mercado de turismos es el principal motor del crecimiento del GLP en España. En 2025, el 99% de las matriculaciones GLP correspondieron a turismos, con 59.225 unidades, lo que representa una cuota del 5,16% del mercado total de turismos.
Este avance confirma que el GLP ha dejado de ser una opción residual para convertirse en una alternativa consolidada dentro del segmento más competitivo del mercado. Modelos como el Dacia Sandero, el Renault Clio o el Renault Captur han contribuido a la popularización del GLP en este último año.
Ahorro económico frente a gasolina y diésel
Uno de los principales motivos del crecimiento del GLP es el ahorro directo en el repostaje. El precio del GLP permite reducciones de hasta el 50% por litro frente a la gasolina y el diésel, convirtiéndolo en una opción especialmente atractiva para quienes utilizan el vehículo a diario.
Pero, además, desde el punto de vista ambiental y de movilidad, los vehículos GLP cuentan con etiqueta ECO, lo que les permite circular sin restricciones por las Zonas de Bajas Emisiones de las principales ciudades españolas. Y es que esta tecnología reduce hasta un 20% las emisiones de CO2, disminuye hasta un 99% las partículas contaminantes y recorta de forma significativa las emisiones de NOx en comparación con los combustibles tradicionales, según los datos publicados por GASIB.
Respecto a la red de repostaje, España cuenta con cerca de 900 puntos de suministro de autogás, distribuidos por todo el territorio, lo que garantiza disponibilidad y comodidad. El repostaje es rápido, no requiere instalación de puntos de carga y permite una autonomía elevada, que puede superar los 1.000 kilómetros en algunos vehículos, manteniendo una experiencia de conducción similar a la de un vehículo convencional.
