Ebro S900 gana enero, y arranca la votación de febrero con Lexus ES, Toyota RAV4 y Opel Astra

El Ebro S900 se ha convertido en el primer ganador de la edición 2026 del Premio Coche del Año de los Lectores. El gran SUV híbrido enchufable se impuso en la votación de enero, inaugurando el nuevo año y confirmando el interés del público por las propuestas que combinan electrificación, espacio y un planteamiento tecnológico ambicioso.

Votación Premio Coche del Año de los Lectores: Febrero

El Ebro S900 ha logrado el respaldo de los lectores gracias a una fórmula muy clara: SUV de gran tamaño, siete plazas, tecnología híbrida enchufable y un equipamiento de serie especialmente completo. Como buque insignia de la marca, representa el salto más ambicioso de Ebro en el mercado español.

Ebro S900 / Ebro

Su planteamiento prioriza el uso en modo eléctrico en el día a día, apoyado por una batería de gran capacidad y la posibilidad de carga rápida, sin renunciar a una autonomía total elevada para viajes largos. A ello se suma un enfoque muy tecnológico, con grandes pantallas, head-up display, asistentes avanzados a la conducción y soluciones prácticas como la función V2L.

El resultado ha sido una propuesta bien valorada por los lectores, que han premiado su equilibrio entre tamaño, electrificación y relación entre lo que ofrece y lo que promete, convirtiéndolo en el primer ganador mensual de 2026.

Lexus ES, Toyota RAV4 y Opel Astra se disputan ahora el voto del público este mes.

Lexus ES

El Lexus ES representa la apuesta más refinada y tecnológica de esta votación. La nueva generación da un paso adelante en diseño, calidad percibida y digitalización, con un interior muy orientado al confort y a la experiencia de los ocupantes, especialmente en las plazas traseras.

Lexus firma en 2025 el mejor ejercicio de su historia en España / Jeroen Peeters

La gama combina hibridación y versiones 100 % eléctricas, reforzando el posicionamiento del ES como una berlina ejecutiva adaptada a la nueva etapa de electrificación. El uso de nuevas plataformas digitales, la conectividad avanzada y los sistemas de asistencia de última generación completan una propuesta claramente enfocada al segmento premium.

Toyota RAV4

El Toyota RAV4 llega a una nueva generación manteniendo intactas sus señas de identidad. Es uno de los SUV más emblemáticos del mercado, y su evolución se centra en reforzar equipamiento, refinamiento de marcha y tecnología, sin alterar una fórmula que lleva décadas funcionando.

Nuevo Toyota RAV 4 / Toyota

Disponible con motorizaciones híbridas y híbridas enchufables, el RAV4 sigue apostando por un uso mayoritariamente eléctrico en ciudad y una gran polivalencia fuera de ella. El rediseño del interior, el nuevo sistema multimedia y las mejoras estructurales refuerzan su posición como uno de los pilares de Toyota en Europa.

Opel Astra

El Opel Astra compite en febrero como la alternativa compacta del trío. Su última evolución pone el foco en un diseño más limpio, una fuerte apuesta por la iluminación avanzada y una gama de mecánicas electrificadas que cubre desde soluciones híbridas hasta versiones 100 % eléctricas.

Nuevo Opel Astra: más afilado, técnico y sostenible y con cuatro propulsores diferentes / Opel

El interior apuesta por la eficiencia de recursos, con materiales reciclados y soluciones ergonómicas como los asientos Intelli-Seat. A ello se suma una estrategia clara de Opel para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, reforzada por programas específicos que buscan reducir barreras de entrada para el cliente.

Tres modelos con enfoques muy distintos —berlina premium, SUV superventas y compacto electrificado— toman el relevo en la votación de febrero del Premio Coche del Año de los Lectores. De nuevo, la decisión final queda en manos del público.