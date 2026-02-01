Icaur V27, un SUV híbrido que se estrena en Dubái con Europa en el horizonte

Icaur enseñará por primera vez al público el V27, el próximo 8 de febrero de 2026 en Dubái. Se trata de un SUV que la marca describe como híbrido y de tamaño medio-grande, con un enfoque versátil que quiere encajar en dos mundos al mismo tiempo: ciudad y aventura. Icaur plantea el V27 como un coche pensado para “disfrutar tanto de la ciudad como de la aventura al aire libre”, y lo sitúa dentro de su concepto de movilidad sostenible.

Icaur V27 / Icaur

Lo primero que llama la atención del Icaur es el diseño, con la promesa de una identidad visual “fuerte y reconocible”. Lo segundo es la tecnología, entendida no como un escaparate de gadgets, sino como una base para reforzar la usabilidad en el día a día. Y lo tercero es el enfoque por escenarios: que el coche tenga sentido en trayectos urbanos y también cuando el asfalto se termina.

Del aspecto del V27 -que es de lo poco que ha avanzado la marca por ahora-, destacan las líneas cuadradas y proporciones robustas, además de una mezcla entre “estética clásica de SUV todoterreno” y “propuesta técnica electrificada”. Esto se traduce en un diseño que busca esa imagen de coche capaz, con un lenguaje visual reconocible para quien asocia lo cuadrado con lo resistente, pero con un planteamiento de propulsión acorde al momento actual. Pero a pesar de su imponente imagen, Icaur no ha querido sobrecargar el coche con funciones que comprometan “fiabilidad y estabilidad a largo plazo”.

Noticias relacionadas

Icaur V27 / Icaur

Tras el lanzamiento en Dubái, el Icaur V27 “tiene prevista su llegada al mercado europeo a lo largo de este mismo año”, es decir, 2026. No se concretan países, calendario por fases ni estrategia comercial, pero sí queda fijada la intención, ya que Europa está en la hoja de ruta inmediata. Con esto sobre la mesa, el 8 de febrero será el primer momento en el que el V27 deje de ser una idea bien contada y pase a ser un producto que se puede medir con preguntas concretas. Ese día, lo veremos en persona en Dubái y sabremos si el equilibrio del que habla la marca se refleja en decisiones tangibles, más allá de la estética cuadrada y del enfoque “para ciudad y aventura”.