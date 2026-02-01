Hyundai se acerca al millón de eléctricos vendidos en todo el mundo en 2025

Hyundai Motor Company consiguió unas ventas globales de 4.108.605 vehículos en 2025, lo que supone un aumento del 2 por ciento en comparación con 2024, reflejando la resistencia de la compañía en medio de un entorno de mercado global desafiante.

Los híbridos siguen a la cabeza

La flexibilidad en la estrategia de Hyundai Motor en materia de sistemas de propulsión siguió dando resultados en 2025, con unas ventas de vehículos electrificados que se acercaron al millón de unidades en todo el mundo.

Los vehículos híbridos (HEV) lideraron el impulso de la electrificación, con unas ventas totales de 611.783 unidades, lo que supone un incremento interanual del 32%. Los vehículos eléctricos de batería (VE) totalizaron 269.169 unidades, un 17% más.

Los híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron las 44.124 unidades, un 21% más, mientras que los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) crecieron un 58%, hasta las 7.047 unidades.

Las ventas combinadas de vehículos electrificados (EV, HEV, PHEV, FCEV) alcanzaron un total de 932.123 unidades, lo que representa aproximadamente el 27% del mix global de ventas de Hyundai.

Estos esfuerzos respaldan el avance de la empresa hacia sus objetivos para 2030 de 5,55 millones de ventas globales y 3,3 millones de vehículos electrificados, al tiempo que refuerzan la confianza de los clientes en todos los mercados importantes.

El nuevo Hyundai Nexo / Hyundai

Por regiones, los resultados fueron los siguientes:

América del Norte (HMNA)

Norteamérica obtuvo unos resultados excepcionales, con unas ventas de 1.192.919 unidades, lo que supone un aumento interanual del 8% y la convierte en la región más rentable de la empresa en todo el mundo.

En Estados Unidos, Hyundai Motor logró unas ventas totales de 984.017 vehículos, lo que supone un incremento interanual del 8 por ciento, estableciendo un registro histórico por tercer año consecutivo, liderado por los récords anuales de ventas del Elantra, Tucson, Santa Fe, Palisade, IONIQ 5 y Venue.

México aportó 54.497 unidades, un 2% más, con un crecimiento de las ventas de híbridos del 27%.

En los mercados norteamericanos, las ventas de vehículos híbridos aumentaron un 47%, hasta 217.061 unidades. Las ventas de vehículos electrificados registraron 308.376 unidades, lo que representa el 26% del total de ventas.

América Central y del Sur (HMCSA)

Centroamérica y Sudamérica alcanzaron unas ventas de 321.338 unidades, lo que supone un incremento interanual del 3%. La región experimentó un crecimiento excepcional de los híbridos del 188%, hasta las 11.322 unidades, a medida que Hyundai amplía su gama electrificada en los mercados de América Central y del Sur.

Europa (HME)

En Europa, Hyundai entregó 603.782 unidades, sin variación interanual, ya que la región tuvo que hacer frente a importantes cambios regulatorios y a cambios en los patrones de demanda de los consumidores. El impulso de la electrificación se aceleró significativamente.

Las ventas de VE aumentaron un 49%, hasta 112.266 unidades, mientras que las de PHEV crecieron un 39%, hasta 35.833 unidades. Las ventas de híbridos aumentaron un 10%, hasta 121.472 unidades. Los vehículos electrificados representan ya casi dos tercios de las ventas de Hyundai en Europa, lo que sitúa a la empresa en una buena posición ante la evolución de los requisitos regulatorios.

India (HMI)

En la India, Hyundai Motor entregó 574.536 unidades el año pasado, reforzando su posición como una de las marcas más fiables del país.

Hyundai lanzará 26 nuevos vehículos en India en los próximos cuatro años. Las ventas de vehículos eléctricos en la India crecieron de forma espectacular, con un aumento interanual de más del 750%, hasta alcanzar las 7.661 unidades, a medida que Hyundai amplía su oferta de vehículos eléctricos en este mercado de gran crecimiento.

La empresa está diseñando y desarrollando vehículos específicamente para los consumidores indios, al tiempo que aprovecha la India como centro estratégico de exportación para los mercados mundiales. La próxima planta de Pune reforzará aún más la capacidad de Hyundai para servir a este mercado.

Oriente Medio y África (HMMEA)

La región de Oriente Próximo y África obtuvo unos resultados sobresalientes durante el año, con unas ventas combinadas de 317.270 unidades, un 5% más que el año pasado. Las ventas de vehículos híbridos crecieron un 61%, hasta 33.249 unidades, a medida que los clientes adoptan cada vez más los modelos eléctricos.

Asia-Pacífico (HMAP)

Las ventas en Asia-Pacífico alcanzaron las 193 454 unidades. Las ventas de híbridos fueron un punto positivo, con un crecimiento del 61 % hasta las 40 332 unidades en toda la región.

China (BHMC)

En China, las ventas de Beijing Hyundai Motor Company (BHMC) registraron 125.726 unidades. Hyundai está transformando su negocio en China para competir más eficazmente en un panorama intensamente competitivo, centrándose en productos diferenciados, mejorando la eficiencia operativa y buscando oportunidades de exportación para ampliar el alcance de su producción en China.

Corea

Las ventas en Corea crecieron un 1%, hasta 712.954 unidades, lo que demuestra una demanda estable en el mercado nacional de Hyundai. La electrificación siguió acelerándose, con un crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos del 22%, hasta 55.489 unidades, y de híbridos del 21%, hasta 187.560 unidades. Las ventas de FCEV crecieron un 78%, hasta las 6.809 unidades, lo que refleja el liderazgo de Corea en movilidad con hidrógeno.

Hyundai Kona / Hyundai

Perspectivas estratégicas para 2030

Hyundai Motor sigue comprometida con sus objetivos estratégicos para 2030:

Alcanzar unas ventas de 5,55 millones de vehículos .

. Superas los 3,3 millones de unidades de vehículos electrificados vendidos , lo que representa el 60% de las ventas totales.

, lo que representa el 60% de las ventas totales. Lanzar en 2026 los híbridos Génesis .

. Lanzamiento en 2027 de los vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), con más de 900 kilómetros de autonomía combinada.

Noticias relacionadas

Para lograr estos objetivos, Hyundai Motor está reforzando su liderazgo en electrificación, ampliando la producción localizada y manteniendo una estrategia flexible de sistemas de propulsión que se adapten a los clientes allí donde se encuentren, ya elijan un vehículo eléctrico, un híbrido o un eficiente vehículo de combustión interna.