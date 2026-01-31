Tesla también pone el foco en África y arrancará sus ventas y producción en Marruecos

A cara de perro. Así es la batalla por el coche eléctrico, una pugna mundial en la que Tesla se vio superada en 2025 por los emergentes chinos de BYD. La marca de Elon Musk no ha digerido bien la derrota, provocada por varios factores como la aventura politiquesca del propio Musk riéndole las gracias a Donald Trump, así como la relajación pensando que sus modelos eléctricos eran imbatibles. Es por eso que Tesla pondrá en marcha su ofensiva para conquistar el mercado de África, y para ello iniciará su comercialización de coches en Marruecos. La plaza del norte de África será el baluarte desde el que buscará hacerse con un mercado en el que el coche eléctrico es residual, pero que acabará siendo importante dentro de algunos años.

La irrupción con fuerza de BYD, y la apuesta contrarreloj de los fabricantes europeos con la electrificación total (que no la implantación de la tecnología) ha puesto en serios aprietos a Tesla. Pensaban que serían los dueños del eléctrico. Hace unos años (2014), en una entrevista con Rupert Stadler (ex CEO de Audi), el directivo alemán nos reconocía que "Tesla lo está haciendo bien, pero cuando los fabricantes europeos arranquen con el coche eléctrico, les pasaremos por encima". No iba desencaminado, aunque eso aún no ha sucedido del todo y no contaba con la llegada de los chinos.

400.000 coches al año

Ahora, con el foco puesto en Marruecos, Tesla intentará jugar a la estrategia de Toyota. La marca japonesa ya anunció que van a concentrar sus esfuerzos en apretar en los mercados más complicados, donde confluyen muchas tecnologías. Ahí quiere pescar Tesla con el eléctrico. La marca se presentará el próximo viernes en Casablanca a bombo y platillo y ha anunciado que comercializará dos modelos, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y. Su primer punto de venta será en la ciudad magrebí, en un centro comercial llamado Anfaplace.

Pero la aventura de Tesla en Africa solo hará que empezar con este estreno en Marruecos. La marca lleva un tiempo trabajando en el país en la instalación de cargadores y contratando a personal para sus sede. Con esa presencia en el norte de África, Tesla completaría su presencia en los cinco continentes. Tesla tiene previsto que Marruecos sea un polo de producción para la zona, y para ello espera fabricar 400.000 vehículos al año en su planta en Kenitra.

La inversión realizada enn la zona, cerca del puerto de Tánger Med, ha sido de cinco millones de dólares y la proyectada abarca 300 hectáreas. La ubicación incluirá la creación de una gigafactoría de baterías. Todo el proyecto generará cerca de 25.000 empleos directos e indirectos, impulsando el empleo local y la actividad industrial. Paralelamente se inauguró recientemente una línea de producción de chips cerca de Casablanca de la empresa STMicroelectronics para la fabricación de estos componentes clave en la automoción, destinados a los coches eléctricos de Tesla.