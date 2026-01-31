El sorprendente resurgimiento del segmento de los pick-up en el mercado español

A finales del pasado siglo, los pick-up protagonizaron una época dorada en el mercado español. La presencia de modelos tan carismáticos como el Mitsubishi L200 y el Toyota Hilux permitió lograr unas cifras de ventas considerables, que se incrementaron con la llegada del Nissan Navara, producido con enorme éxito comercial desde la Zona Franca barcelonesa.

Eran pick-ups que suponían una nueva era para el segmento, hasta entonces destinados únicamente a labores profesionales, con presencia en actividades agrícolas, forestales o de obras públicas. Las versiones de doble cabina aumentaron su versatilidad y los elementos de confort y equipamiento permitían realizar también un uso familiar y relacionado con actividades de ocio.

Volkswagen Amarok / Volkswagen

Decadencia y regreso

A finales de los años noventa iniciaron una etapa de decadencia, motivada por diferentes motivos, como la mejora de la red viaria, la llegada de furgones cerrados más seguros frente a robos y, sobre todo, ante el auge imparable de los SUV. También resultó perjudicial la homologación de los pick-up como vehículos mixtos adaptables, que limitaba su velocidad máxima permitida para circular.

Esta situación quedaría resuelta en 2017 y, desde entonces, los pick-up se pueden clasificar como turismo, siempre que cumplan unos requisitos mínimos. La masa autorizada no puede ser superior a los 3.500 kilos, los asientos y la zona de carga deben estar separados y la altura total no puede superar los dos metros.

Los pick-up de nueva generación equipan motores muy eficientes, con hibridación e incluso con electrificación 100%. Gracias a ello, las cifras de ventas de estos polivalentes 4x4 han vuelto a resurgir y el mercado español ha crecido un 18% en 2025, con un total de 11.165 unidades matriculadas.

Santana 400 / Archivo

Dominio apabullante de Ford

La irrupción de la nueva generación del Ford Ranger ha sido el gran acontecimiento del segmento durante el ejercicio correspondiente a 2025. La marca del óvalo ha logrado unas ventas de 5.536 unidades, logrando una extraordinaria penetración del 50% en el segmento y aumentando sus matriculaciones en un 46% respecto al año 2024. Su privilegiada posición se verá reforzada este año con mejoras de diseño, mayor tecnología y una gama ampliada de la variante híbrida enchufable.

Tras el modelo americano, Toyota continúa siendo un actor importante en el segmento, gracias al Hilux. Con un total de 2.127 unidades matriculadas, la firma japonesa lograba en 2025 una penetración del 19% en el mercado español. La nueva generación, recién aterrizada, se compone de un motor diésel con hibridación ligera y de un eléctrico con batería de 59,2 kWh, capaz de superar los 200 km de autonomía.

El tercer escalón del podio está ocupado por el Volkswagen Amarok, modelo premium del cual se han vendido 1.029 unidades, que representan un 9% del mercado. Este pick-up puede adquirirse con dos sistemas de tracción total, seleccionable o permanente, combinados con propulsores diésel de hasta 241 CV.

Isuzu mantiene un importante protagonismo entre los pick-up, gracias al D-MAX N-60, recién renovado. Se han matriculado 887 unidades, un 8% del segmento, unos resultados muy superiores a los obtenidos en 2024. La oferta mecánica se concentra en un motor diésel de 164 CV y su capacidad de carga es de 990 kilos.

KGM cierra el top-5 de ventas en España, con un Musso Sports que ha logrado unas ventas de 760 unidades, un 7% de penetración y mejorando en un 27% los resultados del año anterior. Equipado con un motor diésel de 2,2 litros y potencia de 202 CV, la marca coreana ofrece nuevas versiones del modelo, denominadas Profesional y Aventura Extreme, que mejoran ostensiblemente sus cualidades lejos del asfalto.

Ford Ranger / Ford

Nuevos protagonistas

Una de las sorpresas del mercado ha sido la notable irrupción del Foton Tunland. La nueva marca del grupo Astara ha logrado vender 250 unidades durante los primeros meses de presencia en España, resultados que espera mejorar de forma notoria en 2026, con una red de puntos de ventas aumentada y una atractiva garantía de 5 años o 200.000 km para su gama, formada por los modelos G7 y V9.

Por su parte, los modelos T60 MAX (diésel de 215 CV) y T90 EV de Maxus (100% eléctrico con autonomía WLTP de hasta 377 km), también gestionados en el mercado español por Astara, cuentan con una discreta penetración en las cifras de ventas, que debería crecer de forma exponencial este año.

2026 debe suponer una importante irrupción en el segmento de Santana, la marca que renace con el pick-up P400, fabricado en Linares. Se trata de un espectacular modelo de 5,49 m de longitud, con versiones diésel 400D de 190 CV y un híbrido enchufable de 429 CV, capaz de recorrer 120 km en modo cero emisiones. La red Santana dispone ya de 45 puntos de venta y servicio en el territorio nacional.