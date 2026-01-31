Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RodaliesCatherine O'HaraSalvador IllaCienciaChiringuitosCollserolaJoan Anton RamonedaPrecio del oroBarcelonaMWCElecciones Aragón
Prueba del Mercedes CLA, elegido The Car Of The Year 2026

Sus reducidos consumos de electricidad le convierten en un nuevo referente en materia de eficiencia, elemento clave para su triunfo en Europa.

Mercedes-Benz CLA 250+

Mercedes-Benz CLA 250+ / El Periódico

Francesc Branchat

Madrid
La nueva generación de la berlina Mercedes-Benz CLA no ha podido iniciar su andadura con mejor pie, al proclamarse vencedora del galardón The Car of the Year 2026.

Neomotor ha tenido la oportunidad de probar a fondo el nuevo CLA 250+, un automóvil 100% eléctrico con tecnología EQ disponible desde 54.710 euros, equipado con una batería con capacidad útil de 85 kWh que permite homologar una excepcional autonomía WLTP, de hasta 792 kilómetros. Lógicamente, es una cifra de distancia muy difícil de lograr en condiciones reales, pero este Mercedes es extraordinariamente eficiente.

Consumos sobresalientes

Basado en la nueva plataforma con arquitectura de alto voltaje, la eficiencia del conjunto mecánico es sobresaliente. En condiciones reales de utilización, hemos logrado recorrer más de 500 kilómetros sin necesidad de recargar, con consumos de electricidad que oscilaron entre 14 y 18 kWh/100 km.

Mercedes-Benz CLA 250+

Mercedes-Benz CLA 250+ / El Periódico

La excelente aerodinámica del modelo y la escasa resistencia a la rodadura son factores que favorecen también la obtención de cifras de consumo tan brillantes. Si se practica una conducción suave, mayoritariamente urbana y con utilización del modo ECO de conducción, es posible alcanzar los 600 kilómetros. La gestión del sistema de retención eléctrica con tres niveles permite también optimizar el consumo.

Mercedes-Benz CLA 250+

Mercedes-Benz CLA 250+ / El Periódico

Por sus elevados niveles de confort de marcha, esta berlina invita a disfrutar de largos viajes. Es capaz de devorar kilómetros con una suavidad extraordinaria, gracias al excelente trabajo de la suspensión, encargada de filtrar las irregularidades del asfalto. La frenada es muy potente y, en comparación con otros eléctricos, ofrece un mejor tacto inicial. Por su parte, la dirección ofrece un tacto óptimo y trasmite bastante información al conductor.

Diversión garantizada

El rendimiento mecánico de esta versión del CLA es elevado: ubicado en el eje trasero, el motor ofrece una potencia máxima de 272 CV, suficientes para ofrecer unas cifras de prestaciones propias de un deportivo. Este CLA 250+ acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y la velocidad máxima está autolimitada a 210 km/h. Fiel a su condición de eléctrico 100%, la capacidad de empuje del conjunto propulsor es inmediata y continua.

Mercedes-Benz CLA 250+

Mercedes-Benz CLA 250+ / El Periódico

Sin tratarse de un automóvil deportivo de ambiciones radicales y ligeramente condicionado por su elevado peso, este Mercedes no renuncia en absoluto a la diversión al volante. Aporta un punto de firmeza en su puesta a punto para conducir muy rápido en carreteras viradas y, en estas circunstancias, el modo de conducción Sport realza la respuesta del motor y el conductor disfruta de aceleraciones más enérgicas.

El nuevo CLA 250+ puede equipar un paquete de asistentes a la conducción que garantizan máxima seguridad. Incluye múltiples tecnologías como detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril, ayuda semiautónoma en autopista, etc. La entrada en acción de estas ayudas es siempre suave, sin brusquedades.

Minimalismo y calidad

Uno de los grandes avances del nuevo CLA es su interior. Su apuesta minimalista está centrada en proponer elementos de alta tecnología, perfectamente planteados. Los materiales empleados son de elevada calidad, la pantalla MBUX ofrece toda la información necesaria con una claridad sobresaliente y en la consola central, dividida en dos secciones, destaca la carga inalámbrica para móviles y un portavasos integrado.

Mercedes-Benz CLA 250+

Mercedes-Benz CLA 250+ / El Periódico

La posición de conducción es exquisita, con todo tipo de regulaciones y visibilidad frontal óptima. La anchura de las plazas traseras es discreta, así como la distancia entre las filas de asientos o la altura disponible hasta el techo. Por su parte, el espacio de maletero, cifrado en 405 litros, permite dar cabida a un volumen considerable de equipaje y el portón de acceso es de considerables dimensiones.

Mercedes-Benz CLA 250+

Mercedes-Benz CLA 250+ / El Periódico

Otro de los puntos fuertes del nuevo CLA es su renovado sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS), con actualizaciones periódicas over-the-air que incluyen los sistemas de asistencia a la conducción. La integración de inteligencia artificial permite ofrecer contenido de proveedores externos en el sistema MBUX y podemos disfrutar también de la mejor navegación y de un eficaz asistente virtual.

