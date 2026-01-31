Jeep consolida su estrategia en España con el Avenger como eje y acelera su ofensiva de producto para 2026

Jeep ha cerrado el ejercicio 2025 con unos resultados sólidos en el mercado español y una hoja de ruta clara para los próximos años. En un contexto marcado por la electrificación, la presión regulatoria y una competencia cada vez más intensa en el universo SUV, la marca ha logrado combinar crecimiento comercial, renovación de producto y una adaptación progresiva a las particularidades del cliente europeo. El balance del año y los proyectos anunciados para 2026 confirman un cambio de etapa para Jeep en Europa.

Con 10.355 matriculaciones en 2025, Jeep fortalece su presencia en España apoyándose en un comportamiento especialmente positivo tanto en el canal de particulares como en el de empresas. El crecimiento del 19% entre clientes privados y del 23% en flotas refleja una mayor transversalidad de la marca y una oferta multienergía que empieza a encajar en perfiles de uso muy diversos.

Avenger: la puerta de entrada a una nueva clientela

El gran protagonista del año ha sido el Jeep Avenger. Con 7.965 unidades matriculadas y un crecimiento del 27% respecto a 2024, este B-SUV se ha convertido en el principal motor comercial de la marca. No solo por volumen, sino por el tipo de cliente que ha sabido atraer. El Avenger ha permitido abrir Jeep a un público femenino que hasta ahora tenía un peso residual en la marca, ampliando su base de compradores sin diluir su identidad.

Su posicionamiento resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el segmento B-SUV representa en torno al 27% del total del mercado, uno de los más dinámicos y disputados en Europa. La buena acogida de la versión 100% eléctrica —situada en el top 3 de su categoría— y un mix electrificado del 23% avalan la estrategia de la marca.

Más allá del producto, el Avenger simboliza un cambio cultural dentro de Jeep: diseño, dimensiones y planteamiento concebidos desde el inicio para Europa, muy lejos del enfoque tradicionalmente americano que durante años marcó a la marca.

Compass: el pilar del crecimiento en el corazón del mercado

Si el Avenger ha abierto la puerta, el nuevo Jeep Compass aspira a consolidar la posición de la marca en el núcleo del mercado SUV. El segmento C-SUV, al que pertenece, concentra aproximadamente el 29% de las matriculaciones, lo que lo convierte en el principal campo de batalla del sector.

La nueva generación del Compass, que llegará en 2026, se presenta con una gama completamente renovada que incluye versiones e-Hybrid, híbridas enchufables y 100% eléctricas. Este planteamiento refuerza la idea de una electrificación realista y progresiva, alineada con las expectativas del comprador español.

El Compass representa además un equilibrio clave dentro de la gama: tamaño, versatilidad y tecnología en un formato familiar que encaja tanto en el canal particular como en flotas. Para Jeep, es un modelo estratégico no solo por volumen potencial, sino por su capacidad para fidelizar clientes.

Wagoneer S y Recon: el relevo obligado de los iconos históricos

La ofensiva eléctrica de Jeep se completa con la llegada de dos modelos 100% eléctricos de alto perfil: Wagoneer S y Recon. Ambos responden a una realidad incontestable: modelos históricos como el Grand Cherokee y el Wrangler no pueden cumplir con los límites de emisiones exigidos en el mercado europeo. Su sustitución no es una elección, sino una necesidad estratégica.

El Wagoneer S, con hasta 600 CV, 800 Nm de par y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos, toma el relevo del Grand Cherokee como buque insignia tecnológico y prestacional. Por su parte, el Jeep Recon, con 400 CV, 650 Nm de par y tracción 4x4 permanente, se perfila como el heredero natural del Wrangler en clave eléctrica, manteniendo el ADN off-road que define a la marca.

Una gama pensada para Europa, clave del éxito

Parte esencial del buen momento que vive Jeep en España reside en una gama diseñada específicamente para el comprador europeo, muy distinto del americano en prioridades, uso y sensibilidad al precio. Dimensiones más contenidas, electrificación diversificada y una mayor atención al día a día urbano han permitido a la marca ganar relevancia en un mercado históricamente complejo para ella.

De cara a 2026, el objetivo es claro: crecer un 20% en matriculaciones, consolidar el canal de empresas y seguir avanzando entre particulares. Con una oferta alineada con los segmentos que concentran más de la mitad del mercado y una estrategia de electrificación pragmática, Jeep afronta una etapa decisiva para afianzar su reposicionamiento en Europa.