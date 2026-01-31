Un estudio desvela que uno de cada tres compradores ha sufrido una estafa al comprar un coche usado

El mercado de vehículos de ocasión en España sigue siendo una opción popular para muchos conductores, pero también genera cierto grado de desconfianza. Así lo refleja una encuesta reciente de Carfax, basada en más de 1.000 respuestas de usuarios, que muestra que gran parte de quienes compran coches usados están atentos a posibles fraudes o engaños.

Según el estudio, el 34% de los compradores ha experimentado algún tipo de estafa durante la compra de un coche usado. Dentro de este grupo, un 19% ha sufrido fraudes menores, como kilometraje alterados, daños no declarados o informes falsos. Por otro lado, un 15% ha enfrentado estafas más graves, incluyendo anuncios falsos, depósitos retenidos de manera indebida, gravámenes ocultos, vehículos robados o clonación del número de identificación (VIN).

Y, al final, estos porcentajes se traducen en un alto nivel de desconfianza: el 55% de los compradores que buscan coche en el mercado de segunda mano se muestra muy preocupado por posibles fraudes, mientras que un 30% declara estar algo preocupado. Solo el 15% asegura realizar la compra con total tranquilidad.

Consultar el historial del vehículo

La buena noticia es que los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de informarse antes de comprar. Nueve de cada diez usuarios revisan o revisarían el historial del vehículo y su documentación, como la matrícula o el certificado de propiedad digital, antes de cerrar la compra. En concreto, el 75% considera muy probable realizar esta verificación y un 15% lo ve algo probable, mientras que solo un 10% no lo haría.

Francisco Rudilla, responsable de desarrollo de negocio de Carfax, destaca que “los compradores comprenden cada vez más los riesgos del mercado de coches usados y la importancia de consultar información fiable antes de decidir. La transparencia es clave para recuperar la confianza”.

El estudio subraya que el acceso a información completa y confiable sobre los vehículos usados se está convirtiendo en un paso imprescindible para garantizar una compra segura. Algo que protege a los compradores en particular, pero contribuye a generar confianza en general.