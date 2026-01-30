Volkswagen da un paso más hacia su primer coche eléctrico fabricado íntegramente en China

Los fabricantes con una fuerte tradición europea llevan ya un tiempo volviendo la vista hacia China, no solo como un lugar de cnoseguir componentes o baterías, sino como un mercado con entidad propia donde extender sus objetivos comerciales.

Volkswagen forma parte de estos y, a través del Volkswagen Group China, está en pleno proyecto para desarrollar y fabricar un coche íntegramente en China. Y para ello ya ha dado el primer paso, el más decisivo: la entrega de la Arquitectura Electrónica China (CEA), su primera arquitectura electrónica zonal desarrollada localmente.

Marca así la entrada del grupo en la producción de vehículos definidos por software de ciclo completo, comenzando con el modelo Volkswagen ID. UNYX 07, que se fabricará en la planta de Anhui. Además, este año se prevé el lanzamiento de cuatro modelos adicionales en todas las joint ventures de Volkswagen en China.

Reducción de costes y simplificación de los sistemas

Como han explicado, la arquitectura CEA representa una transformación en el desarrollo de vehículos. Se trata de una arquitectura escalable con computación central de alto rendimiento, compatible con vehículos eléctricos, híbridos y de combustión. Su diseño zonal reduce aproximadamente un 30% las unidades de control electrónico respecto a generaciones anteriores, simplificando la complejidad del sistema y proporcionando una base estable para funciones avanzadas de inteligencia artificial en cabina, asistencia al conductor y actualizaciones inalámbricas. Un paso más hacia la conducción autónoma.

Además de sus ventajas tecnológicas, la CEA permite acortar los ciclos de desarrollo hasta en un 30% y reducir los costes de nuevos modelos hasta en un 50%.. Esto se logra mediante un enfoque de desarrollo ágil y local, que permite una adaptación rápida a las necesidades de los clientes chinos. Esta estrategia combina velocidad, eficiencia y calidad, consolidando la posición de Volkswagen en el competitivo mercado de vehículos inteligentes conectados (ICV) de China.

En China, para China

La CEA también establece una plataforma de software común que se aplicará en vehículos de los segmentos A y B, ofreciendo a los clientes una experiencia consistente y moderna en toda la gama. Según los directivos de Volkswagen, esta arquitectura acelera la innovación impulsada por software y permite mantener los estándares de seguridad, durabilidad y fiabilidad que caracterizan a la marca. En palabras de Oliver Blume, director general del grupo Volkswagen: "El inicio de la producción de nuestra primera arquitectura electrónica zonal marca otro hito en nuestra estrategia «En China, para China»".

La colaboración con socios locales como CARIAD China y XPENG ha sido clave para desarrollar esta arquitectura de manera eficiente, demostrando la importancia de la innovación local dentro de la estrategia global del grupo. La CEA no solo transforma el enfoque técnico y económico de Volkswagen, sino que también refuerza su liderazgo en el desarrollo de vehículos inteligentes conectados en China.