Toyota mantiene el liderazgo mundial de ventas por sexto año consecutivo superando al Grupo Volkswagen

Ya van seis, y de forma consecutiva. Toyota Motor Corporation, la compañía formada por las marcas Toyota, Lexus, Daihatsu, Century y Hino, cerró el año 2025 como líder mundial de ventas de vehículos, superando al Grupo Volkswagen (con Seat, Cupra, Audi, Volkswagen, Porsche y Skoda en su seno) por sexto año seguido. Las ventas globales de la compañía japonesa aumentaron un 4,6%, hasta totalizar 11,3 millones de unidades (11.322.575 coches). Con esa cifra, Toyota regresó a los niveles registrados por el grupo en 2023, tras la caída del 3,7% en las ventas del pasado 2024.

Además, se da la circusntancia de que solo la marca Toyota mantuvo el liderazgo mundial con 9,65 millones de coches vendidos, un 3,7% más que en 2024, y con ello vendiendo ya más (unas 6000.000 unidades) que todo el consorcio alemán del Grupo Volkswagen. La marca, también cerró 2025 como líder de ventas en España con 104.358 coches vendidos.

Ni Trump, ni China

Los principales analistas del mercado consideran un éxito el cierre del año en ventas de Toyota (su año financiero se cierra, como todas las marcas japonesas, a finales de marzo), ya que el mercado ha vivido un fuerte impacto por la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las marcas japonesas. Recordar que el gobierno estadunidense les impuso un arancel del 15%, una medida que impactará en los fabricantes nipones en su ejercicio del próximo año. El otro éxito de Toyota hay que buscarlo en la resistencia al auge de las marcas procedentes de China. Esta misma semana, Akio Toyoda (presidente de Toyota) reconocía que la clave de todo ello está en "no renunciar a la apuesta por mercados complejos".

En Estados Unidos, Toyota vendió 2,92 millones de unidades, superando en un 7,3% los resultados de 2024, mientras que en China logró comercializar 1,8 millones de vehículos (con un crecimiento del 0,2%). Ante estos resultados, las acciones de la corporación en la Bolsa de Tokio subieron un 3,2% poco antes del cierre de la sesión.

Volkswagen cede terreno

El segundo fabricante mundial fue el Grupo Volkswagen cuyas ventas se desplomaron un 0,5%, hasta alcanzar los 8,98 millones de vehículos, impulsados por la marca Volkswagen que vendió 4,73 millones de coches (-1,4%). Seat y Cupra fueron, junto a Skoda, los que lograron crecer. La marca checa superó el millón de unidades, creciendo el 12,7%, mientras que las dos marcas españolas vendieron 586.300 unidadades (un 5% más). Audi vendió 1,62 millones de unidades (-2,9%).

El grupo Hyundai Motor Company (Hyundai, Kia y la marca de lujo Genesis), totalizó más de 7,22 millones de matriculaciones en todo el mundo, siendo el tercer grupo autoovilístico mundial con crecimientos del 3,6% en Kia, y un estancamiento de las ventas en Hyundai (-0,1%) que vendió 4,13 millones de coches. General Motors (Chevrolet, Cadillac, GMC y Buick,) vendió 6,18 millones de vehículos en 2025, con un aumento de sus ventas globales del 6,7%.

El empuje de BYD

El quinto fabricante mundial en el ranking de ventas fue el chino BYD, que matriculó 4,6 millones de automóviles entre sus propuestas eléctricas e híbridas enchufables (+7,7%). La marca, además, superó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, con 2,25 millones de coches100% eléctricos, por delante de la maca de Elon Musk que cayó un 9% con1,63 millones de matriculaciones.

Los dos grandes grupos europeos, Stellantis y Renault ( que creció un 3,2%) matricularon 2,42 y 2,3 millones de coches, respectivamente.