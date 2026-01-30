Toyota convierte Mónaco en escaparate del hidrógeno con el GR Yaris Rally2 H2 Concept

Mónaco es el escenario perfecto que las firmas automovilísticas y los equipos de competición luzcan músculo. Y Toyota ha aprovechado el arranque del mítico rally para enseñar, con el foco bien puesto en la tecnología, por dónde quiere explorar el futuro del rally. Akio Toyoda —Presidente de Toyota Motor Corporation y también conocido como Morizo— se subió al Toyota GR Yaris Rally2 H2 Concept en el circuito del Gran Premio de Mónaco, en una demostración que pretende acercar al público el potencial del hidrógeno en competición.

Morizo en el Toyota GR Yaris Rally2 H2 Concept / Toyota

En Toyota llevan tiempo probando un camino alternativo al eléctrico puro dentro de las carreras, con un objetivo declarado de avanzar hacia una sociedad neutra en carbono. La marca insiste en que el desarrollo de coches de competición impulsados por hidrógeno “continúa a buen ritmo”, y esta aparición sirve como prueba pública de ese progreso.

Toyoda ya había participado en el Rally de Ypres del WRC en agosto de 2022 con un GR Yaris de motor de hidrógeno. En junio de 2023, durante el 100º aniversario de Le Mans, repitió la experiencia con el GR Corolla H2 Concept. Y en Japón, en el campeonato Super Taikyu, Toyota ha competido con prototipos de GR Corolla que utilizan hidrógeno tanto en estado gaseoso como líquido. La trayectoria es clara: se prueba, se recoge feedback y se vuelve a la pista con una evolución.

El GR Yaris Rally2 H2 Concept es precisamente esa siguiente evolución. Está basado en el “exitoso” chasis del GR Yaris Rally2 y monta un motor de combustión interna alimentado por hidrógeno comprimido. Toyota sostiene que esta solución permite “casi cero emisiones” sin renunciar a la experiencia de un coche de rally con motor térmico, un matiz que busca encajar en el debate de cómo mantener el atractivo del deporte mientras se recorta el impacto ambiental.

El Toyota GR Yaris Rally2 H2 Concept en el circuito del Gran Premio de Mónaco / Jayson Fong

En Mónaco, el gesto también tiene lectura deportiva. Toyota utiliza un entorno ligado al WRC para reforzar que el hidrógeno puede ser una opción real dentro del campeonato. En palabras de Toyoda, “es un gran honor poder conducir en el circuito de Mónaco un coche de rally impulsado por hidrógeno”. Y remató con una declaración de intenciones que va más allá de un simple test: “El hidrógeno es un elemento muy importante en el automovilismo, y los motores de hidrógeno son extremadamente adecuados para la competición. Espero que la gente pueda comprender nuestra intención y nos apoye en esta actividad por el futuro del automovilismo”.

El coche se ha construido en la sede de Toyota Gazoo Racing World Rally Team en Jyväskylä, Finlandia, y se ha testado en carreteras locales, incluyendo tramos de grava en bosques similares a los del Rally Finland. Esa parte importa porque aterriza el concepto en condiciones reales, con superficies y ritmos propios del rally.

El Toyota GR Yaris Rally2 H2 Concept en el circuito del Gran Premio de Mónaco / Toyota

Su estreno público en Finlandia está planteado en el tramo de Harju, en el centro de Jyväskylä, con dos apariciones durante el evento. Al volante estará Juha Kankkunen, cuatro veces campeón del mundo y Deputy Team Principal del equipo. Además, Toyota prevé mostrar en el parque de asistencia otros vehículos de hidrógeno como Toyota Mirai y Tundra, dentro de una exhibición más amplia de esta tecnología en la ciudad.

La marca enmarca todo esto en un horizonte más grande. Con programas de desarrollo ya anunciados y con “un número creciente de participantes”, Toyota dice que espera que el hidrógeno forme parte clave del futuro del WRC, del WEC y del W2RC.