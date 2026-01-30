El mejor año de Dacia: Los cinco pilares de su éxito

Cuando en 2004, Louis Schweitzer, presidente de Renault, anunció el lanzamiento del Dacia Logan destinado inicialmente a los mercados emergentes y de Europa del Este, poco podía imaginar que la marca rumana, bajo el paraguas y protección de la francesa, iba a alcanzar los hitos que ha logrado hasta el momento.

La idea inicial era crear un coche sencillo y con un precio no superior a los 6.000 euros pero el Logan traspasó fronteras y llegó a otros mercados más potentes que lo aceptaron plenamente permitiendo que el modelo y la marca tuvieran continuidad.

Hoy el Logan es historia y Dacia se ha asentado como una marca consolidada que está creciendo a buen ritmo y que ya ha superado los diez millones de unidades comercializadas, presenta buenos resultados económicos y pronostica un futuro con nuevos modelos.

Principios básicos

Dacia ha basado su potencial en ofrecer al usuario modelos que estén al alcance de todos y cada vez más sostenibles. Su éxito se cimenta en cinco modelos, diferentes y con una buena relación precio-producto.

Todo ello le ha permitido alcanzar en nuestro mercado unas ventas totales de 50.249 unidades consolidándose como segunda marca más vendida en España a particulares y logra la mejor cuota de mercado de su historia con un 9,31 por ciento en el mercado de turismos. Esta es la gama que lo ha situado en el puesto que ahora ocupa.

1.Sandero

Con 289.295 ventas en todo el mundo en 2025, es el vehículo más vendido en Europa y en España en todos los canales por segundo año consecutivo, y el vehículo número uno en ventas a particulares en Europa desde 2017 y en España desde 2013. Desde su lanzamiento, se han vendido más de 3,5 millones de unidades en todo el mundo.

2.Duster

Con 193.974 vehículos vendidos en el mercado mundial en 2025, es el segundo SUV más vendido a particulares en Europa y ha superado los 2,8 millones de unidades en circulación desde su lanzamiento en 2010.

3.Bigster

Es la última incorporación al mercado ya que inició su comercialización a principios de 2025. Ya lleva 67.573 unidades vendidas en todo el mundo y se está consolidando en el segmento C-SUV, el más competido del mercado.

Dacia Sandero Stepway / Dacia

4.Spring

Es el modelo más pequeño de la gama pero el pasado año con 35.034 unidades vendidas registró una progresión del 53 por ciento respecto a 2024 siendo el vehículo eléctrico más vendido del segmento A en Europa en todos los canales.

5.Jogger

Este modelo familiar de cinco o siete plazas alcanzó las 73.695 unidades vendidas en 2025 situándose entre los cinco primeros del segmento C en Europa.

Dacia Bigster Journey / Dacia

Todo tipo de motorizaciones

Dacia apuesta por las motorizaciones más sostenibles y en su gama hay desde motores eléctricos hasta híbridos de tipo convencional y de hibridación ligera habiendo crecido en todas las modalidades.

El más espectacular es la motorización que combina gasolina y GLP que de un 47 por ciento pasó el pasado año al 62 por ciento. En cambio las motorizaciones de gasolina y diesel exclusivamente han experimentado un descenso muy notable pasando del 39 al 9 por ciento. Es por ello que hoy en día uno de cada cuatro Dacia está electrificado.

De cara al futuro, la marca va a seguir con su progresión. De momento ya ha anunciado dos nuevos modelos para este año. Uno será del segmento A, el más pequeño, eléctrico, fabricado en Europa y con un precio que no sobrepasará los 18.000 euros. El otro modelo se inscribirá en el segmento C y será un compacto que llevará motorizaciones híbridas.