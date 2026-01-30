La herramienta gratuita de la DGT que te permitirá saber qué carreteras están cortadas por la nieve

La borrasca Kristin está dejando a su paso por la Península Ibérica afecciones al tráfico y cortes en las carreteras. Pese a que se recomienda no viajar y no salir a carretera en zonas en las que se están concentrando fuertes nevadas, es cierto que hay veces es necesario desplazarse por fuerza mayor.

En estos casos, y para evitar problemas en carretera causados por la nieve, hay una herramienta de la DGT muy útil para todos los conductores. Se trata de un mapa interactivo con el estado de las carreteras en tiempo real.

Mapa interactivo de la DGT

Este mapa de la Dirección General de Tráfico se puede consultar en este enlace y, nada más abrirlo, se muestra un mapa interactivo en el que puedes revisar y consultar en tiempo real el estado cualquier incidencia o similares de toda la red de carreteras de España: accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.

La DGT también registra, por lo tanto, las incidencias, cortes o afecciones causados por los fenómenos meteorológicos que puedan complicar la conducción y afectar negativamente a la seguridad vial, como es en este caso la nieve.

En ese mapa se muestran diferentes símbolos repartidos por las carreteras españolas y solo con pasar el cursor del ratónn por encima se desplegará toda la información relacionada con la incidencia, incluyendo también la carretera e incluso el punto kilométrico.

El mapa interactivo de la DGT / DGT

Además, puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico. Además para asegurarse de los niveles de circulación y las carreteras por las que se pueden circular y las que no, está la leyenda representada por los colores negro (no se puede circular), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas).

Para completar la información de este mapa interactivo del estado de las carreteras de la DGT, puedes consultar las cuentas de Twitter de la Dirección General de Tráfico @InformacionDGT y @DGTes.