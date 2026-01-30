Fiat refuerza su posicionamiento en España y prevé un fuerte crecimiento en 2026

Con el ejercicio 2025 ya cerrado, Fiat ha presentado en España el balance de resultados y los principales ejes de su estrategia a corto y medio plazo. Un ejercicio marcado por la estabilidad comercial, el empuje de los vehículos comerciales y el avance decidido de la electrificación, que sirve de base para una previsión claramente optimista de cara a 2026. En un momento especialmente simbólico para la marca —que cumple 125 años de historia— Fiat reivindica un estilo y un diseño propios, fácilmente reconocibles, como activos diferenciales sobre los que construir su próxima etapa de crecimiento.

Fiat: balance sólido y protagonismo del Grande Panda

La marca Fiat cerró 2025 con 20.926 matriculaciones de turismos y vehículos comerciales en el mercado español, alcanzando una cuota del 1,6%, en un contexto de elevada competencia y transición tecnológica

Dentro de este escenario, el Fiat Grande Panda ha sido uno de los grandes protagonistas del año. Lanzado en junio de 2025, el modelo ha ido ganando tracción de forma progresiva hasta situarse entre los diez vehículos más vendidos de su segmento en el último trimestre del ejercicio. Con 1.170 matriculaciones, de las cuales un 11% corresponden a versiones eléctricas, el Grande Panda ha demostrado que el diseño italiano, el enfoque práctico y la electrificación pueden convivir en una propuesta accesible y con identidad propia

Fiat Grnde Panda / Fiat

Más allá de los números, la marca subraya el valor estratégico de este modelo como pilar de crecimiento para los próximos años. A partir de 2026, la recuperación de la motorización de gasolina para el Grande Panda permitirá ampliar su base de clientes y reforzar su papel como vehículo global, especialmente en un mercado con el español donde la transición al eléctrico avanza a un ritmo menor de lo esperado.

Fiat Professional: el pilar industrial y comercial

Si los turismos aportan visibilidad y posicionamiento, Fiat Professional continúa siendo uno de los grandes sustentos del volumen total de la marca en España. En 2025, la división de vehículos comerciales alcanzó 11.112 matriculaciones, consolidando la confianza de profesionales, autónomos y empresas en una gama reconocida por su fiabilidad y capacidad de adaptación a múltiples usos.

Parte de la gama Fiat Professional / Fiat

El Fiat Ducato, buque insignia de la oferta profesional, se mantiene en el top 3 de su segmento, confirmando su relevancia en sectores clave como la logística, el transporte de mercancías o las transformaciones especiales. A ello se suma un avance muy significativo en electrificación: las versiones 100% eléctricas de la gama de furgones y furgonetas han duplicado sus ventas, alcanzando 374 matriculaciones en 2025.

De cara al futuro inmediato, Fiat ha confirmado la llegada del Qubo L, un modelo diseñado específicamente para el uso cotidiano de pasajeros. Esta propuesta busca cubrir un espacio intermedio entre el vehículo comercial y el turismo, con un enfoque claramente funcional, pero pensado para un uso familiar o profesional ligero, ampliando así el espectro de clientes potenciales de la marca.

Estrategia de electrificación y ofensiva de producto para 2026

La tercera gran palanca del plan de Fiat se sitúa en la estrategia de electrificación y renovación de gama. En 2025, las ventas de versiones eléctricas de la marca crecieron un 58%, mientras que en el ámbito profesional el aumento fue del 100%, una evolución que confirma la progresiva aceptación de esta tecnología por parte del mercado español.

Fiat 500 híbrido / Fiat

Para 2026, la hoja de ruta es especialmente ambiciosa. Al ya anunciado Fiat 500 MHEV, cuya llegada está prevista para los primeros meses del año, se sumará la introducción de dos nuevos modelos que competirán en los segmentos B-SUV y C-SUV, dos de los más dinámicos y estratégicos de nuestro mercado.

La combinación del regreso de motorizaciones híbridas en el Fiat 500, la oferta de gasolina en el Grande Panda, la llegada del Qubo L y los nuevos SUV explica la previsión de un incremento muy relevante de las ventas en 2026. Una previsión que se apoya no solo en la renovación del producto, sino también en la coherencia de una marca que, tras 125 años de historia, sigue apostando por soluciones accesibles, reconocibles y adaptadas a la realidad del cliente.