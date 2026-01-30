Europa cierra 2025 con más matriculaciones de coches enchufables que gasolina

Europa cerró 2025 con un cambio simbólico que ayuda a entender hacia dónde se mueve el mercado automovilístico, aunque conviene agarrarlo con pinzas para no confundir conceptos. Por primera vez, los enchufables —la suma de matriculaciones eléctricos de batería (BEV) e híbridos enchufables (PHEV)— superaron a los coches de gasolina tanto en el acumulado del año como en el mes de diciembre. El matiz es importante: enchufable no significa 100% eléctrico, aunque a veces se cuente como si lo fuera.

Tecnología de carga del BYD Sealion 7 / BYD

“Michael Fisher, analista de datos en Tradingpedia, pone el foco en un dato que resume 2025: los enchufables ya superan a la gasolina en el cierre del año. En el agregado UE + Efta + Reino Unido, 2025 se cierra con 2.585.187 BEV y 1.272.901 PHEV. Juntos suman 3.858.088 enchufables, por encima de los 3.467.041 gasolina. Si se mira solo la UE, el cruce se produce por un margen mínimo: 1.880.370 BEV y 1.015.887 PHEV (2.896.257 en total) frente a 2.880.298 gasolina. En diciembre, el adelantamiento también se ve con claridad en la UE: 217.898 BEV más 102.914 PHEV (320.812) por delante de 216.492 gasolina.

Detrás del ‘sorpasso’ hay dos movimientos que se alimentan entre sí. Por un lado, el crecimiento: el total de enchufables sube un 30,9% interanual en el agregado UE + Efta + Reino Unido, con PHEV avanzando un 33,4% y BEV un 29,7%. Por otro, el retroceso de los combustibles tradicionales, con gasolina cayendo un 18,9% y diésel un 24,0%. Y en medio aparece el gran protagonista silencioso del año, el híbrido no enchufable (HEV), que domina por volumen con 4.566.850 unidades y una cuota del 34,4%, por delante de los enchufables (29,1%) y la gasolina (26,1%).

Alemania lidera y España mejora

El liderazgo por países en volumen no sorprende. Alemania encabeza 2025 con 545.142 BEV y 311.398 PHEV. Reino Unido le sigue con 473.348 BEV y 225.143 PHEV. En el grupo que viene detrás, el año deja lecturas distintas: España acelera con fuerza, Francia combina avance en BEV con caída en PHEV y Países Bajos cierra al alza pese a señales de cierta “meseta” en el arranque.

Tracción total del Ebrio S900 PHEV / Ebro

En España, según ANFAC, y si se toma el total del mercado (turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses), los electrificados (BEV + PHEV) alcanzan 245.629 unidades en el año, un +96,2% y una cuota del 17,90% del mercado. En diciembre, ese mismo agregado suma 26.041 unidades y una cuota del 21,34%. Si el foco se restringe a turismos, la foto es aún más interesante porque aterriza lo que está pasando en el canal principal. En 2025, los turismos electrificados suman 225.616 unidades, con una cuota del 19,64%. Dentro de ese bloque, los BEV alcanzan 101.627 unidades y los PHEV 123.989. En diciembre, los turismos electrificados llegan a 23.861 unidades y ya suponen el 23,16% del mes, casi diez puntos más que un año antes.

En los países nórdicos, el titular fácil es el ‘líderes’, pero conviene leer la letra pequeña. En Noruega se cita un 97,4% de “fully electric” que, en realidad, sale de sumar BEV y PHEV sobre el total (172.231 BEV y 2.750 PHEV sobre 179.632). Si el lector entiende “fully electric” como BEV, ese porcentaje no encaja: se apunta un 95,9% de BEV sobre el total según cifras oficiales (OFV) recogidas por Reuters. Lo mismo ocurre con Dinamarca, Suecia e Islandia: los porcentajes mencionados (71,1%, 63,2% y 61,3%) cuadran como cuota de enchufables, no necesariamente como cuota de 100% eléctricos.

Noticias relacionadas

El otro foco del año está en el Este, donde los porcentajes se disparan por partir de una base menor. Polonia (+141,1%), Lituania (+119,3%) y Letonia (+114,6%) más que duplican sus registros de enchufables frente a 2024. Es una pista de que el crecimiento ya no se limita a los “pioneros”, aunque el ritmo y el punto de partida sean muy distintos entre regiones.