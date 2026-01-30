Citroën duplicó sus ventas de eléctricos en España durante 2025

El mercado español del automóvil es uno de los más complejos, competidos y repleto de infielidad de toda Europa. Nadar en semejantes aguas no es fácil, pero los fabricantes mantienen el pulso y la apuesta global en uno de los países que mayor volumen de negocio les aporta. El año 2025 fue complejo para muchos, especialmente para quienes les pilló en un cambio de producto. Citroën fue el caso. La llegada del C5 Aircross en el último suspiro del año (en sus primeras semanas de vida lleva más de mil pedidos) se unió a la complejidad de disponer de toda la oferta multienergía (como el híbrido) para modelos como el C3, lo que dificultó la mejora de los resultados respecto al año 2025.

No obstante, el ligero descenso de las ventas de la marca del doble chevrón en nuestro país, contrastó con una buena noticia que da esperanzas al futuro. Y es que Citroën fue una de las marcas que mejor rédito sacó, especialmente en el creciente (lento pero constante) segmento tecnológico de los vehículos eléctricos, doblando sus matriculaciones en nuestro país.

La marca del doble chevrón registró un total 55.613 entregas (entre turismos y vehículos comerciales) en 2025, consiguiendo una cuota de mercado equivalente al 4,1%. En turismos vendió 34.286, un 10,9% menos que en 2024, mientras que en vehículos comerciales, cerró con 21.327 unidades matriculadas, un 2,1% menos que en 2024. La penetración fue del 11,4% el pasado año, terminando como segunda marca más vendida en este mercado.

Nuno Coutinho, director de Citroën en España, es consciente de la dificultad de no poder tener un 2025 estable con el cambio de modelos, pero se muestra satisfecho porque eso significa que 2026 tendrá esta continuidad de producto, esencial para mantener el pulso en nuestro mercado. "2025 ha sido el año de renovación de nuestra marca. En doce meses, hemos renovado cuatro productos de nuestra gama de turismos cuando un año antes hicimos lo mismo con cuatro modelos de vehículos comerciales", ha comentado.

Un 2026 mejor

De cara al próximo año se muestra confiado (sin perder la alerta de un mercado cambiante, claro). "El año 2026 esperamos que sea año de confirmación para la marca con el objetivo de consolidar y reforzar nuestro producto en España. En 2025 actualizamos nuestra gama ofreciendo una propuesta completamente electrificada (eléctrico, híbrido e híbrido enchufable) en los modelos C3 y C5 Aircross. Eso nos da esperanzas de cara a 2026 para crecer en el complejo mercado de particulares", explica el director de la marca francesa en España.

El buen momento de Citroën el pasado 2025 hay que buscarlo en el incremento de sus ventas de modelos 100% eléctricos. La marca del doble chevrón ha aumentado un 97% sus matriculaciones, alcanzando las 4.775 unidades, con una cuota de mercado del 4,2%.

Por modelos, destacan dos modelos “made in Spain”, ambos con versiones eléctricas de altas prestaciones: el Citroën C4 y el Citroën Berlingo. El turismo fabricado en Villaverde (Madrid) vuelve a encabezar la categoría de las berlinas del Segmento C aumentando, además, su cuota en más de tres puntos. Por su parte, el polivalente modelo producido en Vigo es, una vez más, el vehículo comercial más vendido en España, logrando un 17,7% de cuota en este mercado. El Citroën C3, se coló en el top 5 en el canal de ventas a clientes particulares con un incremento del 112% en sus matriculaciones, mientras que el Citroën Ami se mantuvo líder en cuadriciclos eléctricos con un 39% de penetración.