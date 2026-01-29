Seat subirá un 4,63% los sueldos a la plantilla en 2026

Tras varios años recibiendo una gratificación extraordinaria por los buenos resultados obtenidos, los trabajadores de Seat S.A. (que incluye las marcas Seat y Cupra) ganarán este año 2026 un 4,63% más en virtud del acuerdo de convenio alcanzado en su día. Este incremento salarial obedece a una cláusula que apunta a un aumento adicional del 1,35%, que estaba pendiente de la decisión y que se suma al resto de incrementos salariales, en el caso de que no se hubiese decidido aún la adjudicación de una segunda plataforma eléctrica a la fábrica de Martorell. Así, con efecto retroactivo de enero, los trabajadores recibirán los complementos de atrasos del 2025 más el aumento del 1,35% por convenio.

Según la compañía, esta adjudicación sigue pendiente porque desde el Grupo Volkswagen todavía no se ha planteado la decisión. Se trata de un objetivo que estaba presente en Seat, pero que por desgracia no depende de la dirección de la compañía. El futuro de Seat está asegurado, y como ya apuntó a EL PERIÓDICO el CEO Markus Haupt "hay Seat y Cupra para mucho rato. Tenemos que seguir trabajando en ser más eficientes, en ser más productivos. Dentro del grupo, nuestra fábrica es un referente a nivel de productividad, a nivel de cómo hacemos las cosas, de la flexibilidad que tenemos, de cómo afrentamos retos, de cómo afrentamos crisis", explicaba a finales del pasado año el responsable de la compañía.

Desde la empresa española afirman que "la capacidad de producción de Martorell está asegurada hasta el final de la década y esto es clave para nuestro presente y nuestro futuro. Con las tres líneas de producción a pleno rendimiento estamos garantizando la capacidad y el empleo. Pero también mantenemos nuestra competitividad porque ofrecemos todas las tecnologías a los clientes. Así seremos capaces de adaptar nuestra producción en función de la demanda mientras avanzamos hacia la electrificación", reconoce Seat S.A.

La llegada de esa segunda plataforma es un anhelo que desde hace años viene reclamando la representación de los trabajadores en Seat. Primero con Luca de Meo, luego con Wayne Griffiths y ahora con Markus Haupt, la decisión de esa segunda plataforma para producir vehículos eléctricos sigue haciéndose esperar. Algo lógico, por otra parte, analizando el momento de proyección y futuro inmediato del vehículo 100% elétrico y la necesidad de mantener las tecnologías actuales de combustión, para mantener la rentabilidad y la competitividad. Un salto hacia solo lo eléctrico podría condenar a la compañía española.