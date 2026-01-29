Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Leapmotor cierra su primer año completo con casi 3.000 matriculaciones y encara 2026 con nuevos modelos

La marca de coches chinos de Stellantis consolida su posición en el mercado español y cierra su primer ejercicio con un 2,1% de cuota de las ventas de eléctricos

Leapmotor en el Salón de Bruselas 2026.

Leapmotor en el Salón de Bruselas 2026. / E.P.A.

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Leapmotor lleva en España poco más de 14 meses y este 2025 ha sido su primer año completo de ventas. La marca de coches chinos, todos electrificados, aliada con Stellantis, va dejando poco a poco de ser desconocida para los conductores y ha ido afianzando su imagen y su posición en el mercado.

Al cierre de 2025, Leapmotor ha acumulado en España 2.975 matriculaciones. De estas, 2.104 unidades son coches eléctricos, una cifra que representa el 2,1% de la cuota y que le vale colocarse como la segunda marca china más vendida en este segmento. El total restante equivale a un 1,3% de cuota entre los turismos enchufables en España. El 69% de los coches vendidos por Leapmotor han sido a particulares, un tipo de cliente en el que la marca se coloca en novena posición en el mercado de los turismos eléctricos, con 1.549 unidades y un 2,7% de penetración.

El Leapmotor T03, superventas

Leapmotor tiene actualmente a la venta en España el compacto T03, el SUV C10, este con motor 100% eléctrico y con autonomía extendida; y el B10, el último en incorporarse al catálogo. De estos tres, el más vendido ha sido sin duda el T03, un coche ideal para el mercado eléctrico tanto por sus medidas y su espíritu claramente urbano, como por su precio. Este coche ha representado en 2025 el 47% de las matriculacione de la marca.

Leapmotor T03

Leapmotor T03 / Leapmotor

Le sigue la versión de autonomía extendida del C10, con un 29% de las ventas, la versión eléctrica, con un 12%. El último en llegar, el Leapmotor B10, iguala el porcentaje de ventas del C10 EV.

Más concesionarios y nuevos modelos en 2026

En estos resultados ha influido, sin duda, la capilaridad de concesionarios de Stellantis, así como la preexistencia de puntos posventa. Eso sí, de cara el próximo 2026, Leapmotor quiere aumentar sus puntos de venta con 15 nuevos establecimientos, que harán crecer el total hasta 80.

Nuevo Leapmotor B05.

Nuevo Leapmotor B05. / Leapmotor

Igualmente, este año ya empezado va a ser importante para la marca gracias a la llegada de nuevos modelos, empezando por la versión de autonomía extendida del Leapmotor B10, del que los pedidos se han abierto esta misma semana. A este modelo se sumarán el deportivo B05, en primavera, el B03X, en septiembre, y el A05, a finales de año.

