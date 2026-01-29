¿Sabías que el Duster se vende como Renault en la India?

Seguro que se has visto la foto que abre este artículo te has quedado algo confuso. ¿El Dacia Duster con el símbolo de Renault? Así es, es un modelo pensado para India. Se trata del tercer mercado mundial, y el apetito por los SUV no para de crecer en esta región. Desde 2012, su cuota ha pasado del 12% a casi el 55%. En ese escenario, el SUV compacto (segmento B+) ya representó el 14% de las ventas de turismos en 2025. Renault recuerda que el Duster abrió camino allí en 2012 y que se han vendido más de 200.000 unidades. Por ello Renault sigue explotando en India un nombre con mucho peso. “En la India, Renault Duster es más que un nombre: es una leyenda”, afirman desde la marca.

Nuevo Renault Duster para India / Renault

A partir de ahí, lo interesante para un lector europeo no es tanto imaginar una llegada que no está anunciada, como entender qué ingredientes se están volviendo “obligatorios” en un SUV familiar asequible en un país que compra mucho y exige cada vez más: conectividad, ayudas a la conducción y una gama mecánica con el foco puesto en la electrificación.

Por tamaño, juega en la liga de los SUV compactos: 4,35 m de largo y 21,2 cm de altura libre al suelo. Renault también detalla ángulos que hablan del enfoque aventurero, con 25,7° de ataque y 29,2° de salida. En el frontal, la calandra se ensancha y el nombre Duster ocupa el centro. Según versiones, habrá ópticas full LED. No es una lista de “cosmética”, es una declaración de intenciones: seguir pareciendo un SUV robusto, pero con una presentación más actual.

Nuevo Renault Duster para India / Renault

En el habitáculo es donde el salto se vuelve más evidente. El nuevo Renault Duster adopta el formato de doble pantalla OpenR, con instrumentación digital de hasta 10,25 pulgadas (7 pulgadas en versiones básicas) y una pantalla central táctil de 10,1 pulgadas. También se anuncia iluminación ambiental con hasta 48 colores asociada a los modos Multi-Sense. En la parte práctica, Renault habla de 33 litros de espacios portaobjetos, además de cargador inalámbrico y tomas USB-C. Por supuesto, cuenta con el sistema multimedia basado en Google Automotive Services, con Google integrado. Eso significa Google Maps, Google Assistant y acceso a Google Play para apps compatibles. La marca añade que Gemini llegará más adelante mediante actualización “Over the Air”, sustituyendo a Google Assistant. Para el usuario, esto tiene una lectura muy terrenal: cada vez más coches quieren parecerse al móvil, y este Duster lo asume de frente.

En cuento a motorizaciones, Renault plantea tres escalones. El más relevante es el full hybrid E-Tech 160, que combina un gasolina 1.8 en ciclo Atkinson con dos motores eléctricos y una batería de 1,4 kWh (280 V). La marca afirma que puede circular en eléctrico “hasta el 80% del tiempo” en ciudad, reducir consumo “hasta en un 40%” y ofrecer hasta 1.000 km de autonomía total anunciada. Por debajo estarán el Turbo TCe 100 (999 cc, 100 CV) y el Turbo TCe 160 (1.333 cc, 160 CV), con cambio manual o DCT de seis marchas según versión.

Interior del Nuevo Renault Duster para India / Renault

En seguridad, el nuevo Renault Duster incorpora 17 ADAS. Entre ellas figuran control de crucero adaptativo Stop & Go, mantenimiento de carril, cámara 360°, frenada automática de emergencia, vigilancia de ángulo muerto y reconocimiento de señales.

Noticias relacionadas

Al final, este Duster es: un el SUV que siempre ha triunfado tanto en Europa, pero con todo lo bueno de Renault . La doble pantalla OpenR, los servicios de Google integrados, el paquete de 17 ADAS y la apuesta por un híbrido E-Tech 160 dibujan un coche que, sobre el papel, se siente más cercano a la Renault actual que a la idea básica de Duster a secas. No cambia el hecho de que su destino es India, pero sí explica por qué merece una mirada desde aquí: porque enseña cómo Renault está llevando su receta más moderna a un modelo clave fuera de Europa.