Novedad
El Omoda 7 SHS aterrizará en febrero en España con el diseño y la autonomía como principales reclamos
El SUV híbrido enchufable ofrece, 279 CV y hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada, con 90 de ellos en modo 100% eléctrico
Omoda prepara su siguiente movimiento en el segmento D SUV con la llegada del nuevo 7 SHS, un modelo híbrido enchufable que promete combinar diseño llamativo, tecnología avanzada y una autonomía conjunta de más de 1.200 kilómetros. El modelo se pondrá a la venta en España a lo largo de febrero, pero antes asistiremos a su presentación oficial el próximo 11 de febrero, donde podremos conocerlo de cerca y contar más detalles de primera mano.
El Omoda 7 SHS emplea la tecnología Super Hybrid System (SHS), que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI con turbo de quinta generación y cuatro cilindros, dos motores eléctricos y una batería de 18,4 kWh. El resultado es una potencia total de 279 CV y una autonomía en modo 100% eléctrico de más de 90 kilómetros, una cifra muy destacable para su categoría.
El dato más llamativo es la autonomía total que anuncia la marca: más de 1.200 km combinando ambos tipos de propulsión, lo que da al modelo una gran versatilidad tanto para desplazamientos urbanos como para viajes largos sin depender constantemente de la recarga.
Pero sin lugar a dudas, uno de los argumentos clave del Omoda 7 SHS será el diseño. No solo busca llamar la atención, sino que también pretende posicionar la marca como referente de estilo y personalidad. El nuevo SUV adopta la filosofía ‘Art in Motion’, un enfoque que combina estética futurista y soluciones funcionales. El coche mide 4,66 metros de largo, con una batalla de 2,72 m, 1,88 m de ancho y 1,67 m de alto. Las proporciones refuerzan una imagen imponente y proporcionan un habitáculo amplio y versátil.
El frontal adopta la estética X-Shape, donde destacan los grupos ópticos y una parrilla paramétrica sin marco. Este diseño se repite en la parte trasera, con formas marcadas en el portón y una firma lumínica en forma de rayos. En el perfil se aprecia una clara influencia crossover, con cintura ascendente y efecto de techo flotante gracias al tratamiento del pilar C. Las superficies laterales esculpidas, junto al diseño de las llantas, generan juego de luces y sombras que refuerza el dinamismo del conjunto. Las manetas enrasadas, por su parte, contribuyen a esa imagen fluida y limpia.
Aunque todavía no hemos podido ver el interior en persona, la marca anuncia una pantalla central deslizante de 15,6 pulgadas con resolución 2,5K. Un detalle que no solo marca la diferencia dentro del segmento, sino que refuerza el enfoque tecnológico del modelo.
Omoda también avanza su paleta cromática inspirada en cristales naturales, con cinco alternativas: Negro Ópalo, Blanco Aura, Plata Moonlight, Verde Wave y Gris Mate.
