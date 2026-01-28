Acaban de presentar un nuevo coche eléctrico con más de 1.500 kilómetros de autonomía... y sí, es chino

China está arrasando en la carrera de la electrificación y prueba de ello son los coches (y las noticias de) que llegan desde el país asiático. Aunque muchos de estos modelos no están a la venta en Europa, la idea de acaben llegando ya no parece ni tan lejana ni tan descabellada.

El grupo Chery, que en España triunfa con Omoda y Jaecco, acaba de lanzar en China el primero de sus coches que equipa las nuevas baterías de estado sólido Rhino S. Esto significa que la autonomía dejerá, poco a poco, de ser un problema.

1.500 kilómetros, que se quedarán en mil

El nuevo Exeed Liefeng es un shooting brake, con un aspecto bastante imponente, que declara 1.500 kilómetros de autonomía. Eso sí, bajo homologación china. Después de su transformación al ciclo WLTP, se podrían estimar cerca de los mil kilómetros, una cifra que no deja de ser sorprendente en el mercado eléctrico.

nuevo Exeed Liefeng / Chery

Las baterías Rhino S declaran una densidad energética de 600 Wh/kg y prometen mantener la autonomía incluso a temperaturas de menos 30 grados. La arquitectura eléctrica del Exeed Liefeng es de 800 V y se estima que el motor eléctrico tenga 30.000 rpm, aunque todavía no hay datos sobre su potencia definitiva u otras especificaciones, pese a que sí se han aventurado cifras como una aceleración de cero a 100 km/h por debajo de los tres segundos.

2026 y 2027

Por el momento, las fechas relacionadas con el lanzamiento y comercialización del nuevo Exeed Liefeng fijan estos primeros meses de 2026 como el periodo piloto para recabar datos de conducción real. El objetivo es que la producción comercial de este modelo está ya a pleno rendimiento en 2027 y, con ella, su venta.

Presentación de los cuatro nuevos modelos de Exeed en diciembre de 2025. / Exeed

En diciembre de 2025 Chery presentó su nuevo ES8, su primer shooting brake, y por lo que parece ambos modelos comparten ciertos elementos de diseño, como la firma lumínica y, probablemente, varios detalles del interior, que en estos coches chinos suele ser altamente tecnológico y moderno. Este modelo se presentó junto al Exeed ES7 GT, el ET9 y el ET8, estos dos últimos con carrocería SUV.