El Nissan Ariya eléctrico aprovecha la luz solar para ganar hasta 23 kílómetros al día

Coincidiendo con el Día de la Energía Limpia, Nissan ha presentado un prototipo del Ariya equipado con paneles solares, una propuesta que plantea un uso más eficiente y autónomo de los coches eléctricos. El modelo incorpora una superficie total de 3,8 metros cuadrados de células fotovoltaicas integradas en el capó, el techo y el portón trasero, capaces de generar energía mientras el coche está expuesto al sol, ya sea en movimiento o aparcado.

El sistema, desarrollado por los equipos de ingeniería de Nissan en Dubái y Barcelona, utiliza paneles de polímero y vidrio diseñados para transformar la luz solar en energía de corriente continua. Esta se gestiona a través de un controlador avanzado que optimiza el uso energético del vehículo y reduce la necesidad de conectarlo a una red de carga convencional.

Nissan Ariya con paneles solares / guillem hernandez

Las pruebas realizadas en condiciones reales ofrecen cifras más que positivas. En un día soleado, el Ariya con tecnología solar puede ganar hasta 23 km adicionales de autonomía, una cifra que se traduce en una reducción significativa del número de cargas anuales. En ciudades con alta exposición solar como Barcelona, la media diaria generada por el sistema se sitúa en 17,6 km, mientras que otras localizaciones revelan también buenos resultados: 10,2 km en Londres, 18,9 km en Nueva Delhi y 21,2 km en Dubái.

Nissan Ariya con paneles solares / guillem hernandez

Esta energía extra no solo alarga la autonomía, sino que reduce la frecuencia de carga entre un 35% y un 65%, en función del uso que se haga del vehículo. En términos prácticos, un trayecto de dos horas y 80 km de distancia puede generar hasta 0,5 kWh de energía limpia, lo que se traduce en unos 3 km adicionales sin emisiones.

Una colaboración internacional

La idea para crear este prototipo solar surgió a partir de una pregunta directa pero ambiciosa: ¿y si los coches eléctricos pudieran cargarse solos? Con ese punto de partida, Nissan inició una colaboración con la empresa neerlandesa Lightyear, especializada en movilidad solar, que ha suministrado la tecnología de paneles utilizada en el proyecto.

El sistema se ha puesto a prueba en un viaje de 1.550 km entre los Países Bajos y Barcelona, en el que se comprobó que un conductor que recorre 6.000 km al año podría reducir sus visitas al punto de carga de 23 a solo 8.

Nissan Ariya con paneles solares / guillem hernandez

“El Ariya solar representa nuestra visión de futuro”, explica Shunsuke Shigemoto, vicepresidente de Nissan y responsable global de tren motriz. “No se trata solo de una innovación técnica, sino de una forma de ofrecer más libertad al usuario, menos dependencia del enchufe y una movilidad más limpia”, añadió.

Este proyecto parte de los planes a largo plazo de Nissan para lograr la neutralidad de carbono en 2050. Bajo la estrategia global Ambition 2030, la marca trabaja para electrificar su gama y explorar soluciones que integren la generación de energía limpia dentro del propio vehículo. El Ariya solar no es un modelo de producción, al menos por ahora, pero sí funciona como escaparate tecnológico de hacia dónde podría evolucionar la movilidad eléctrica: coches capaces de generar parte de su propia energía, con mayor independencia y menor coste de uso para el conductor.