El Mercedes-Benz CLA es el coche más seguro de 2025, según Euro NCAP

El Mercedes-Benz CLA ha firmado un doblete histórico. Primero se impuso en la votación del jurado europeo del Car of the Year 2026, convirtiéndose en el mejor coche del año en Europa, y poco después fue reconocido por Euro NCAP como el vehículo más seguro de 2025.

La organización Euro NCAP, encargada de evaluar la seguridad de los coches nuevos en el mercado europeo, destacó al CLA como el modelo mejor puntuado del año, liderando además la categoría de compactos familiares. El modelo alemán logró sobresalir en los cuatro apartados clave del protocolo: protección de ocupantes adultos e infantiles, usuarios vulnerables y asistentes de seguridad.

Interior del Mercedes-Benz CLA / Mercedes-Benz

Además, revalida su posición como referente en el segmento, ya que la generación anterior del CLA ya fue premiada en 2019. Pero esta vez no solo ha liderado su categoría: ha sido el coche más seguro del año en términos absolutos, superando por poco a modelos como el Tesla Model 3 o el Model Y, en una edición con récord de vehículos evaluados.

Los 7 magníficos

Junto al CLA, Euro NCAP ha reconocido a otros seis vehículos que encabezaron sus respectivas categorías, todos ellos con cinco estrellas y seguridad de serie:

Mini Cooper E – Mejor coche urbano y supermini. Sorprendió con una alta resistencia estructural pese a su tamaño.

– Mejor coche urbano y supermini. Sorprendió con una alta resistencia estructural pese a su tamaño. Tesla Model 3 – Mejor berlina familiar grande. Especialmente brillante en protección infantil y asistentes.

– Mejor berlina familiar grande. Especialmente brillante en protección infantil y asistentes. Tesla Model Y – Mejor SUV compacto. Segundo premio para la marca, con una valoración sobresaliente en ayuda a la conducción.

– Mejor SUV compacto. Segundo premio para la marca, con una valoración sobresaliente en ayuda a la conducción. smart #5 – Mejor SUV grande. El nuevo modelo confirma que la seguridad también puede crecer con el tamaño.

– Mejor SUV grande. El nuevo modelo confirma que la seguridad también puede crecer con el tamaño. Polestar 3 – Mejor coche ejecutivo. Una apuesta sólida de la marca sueca con un paquete avanzado de tecnología.

Tabla clasificatoria de Euro Ncap / Neomotor

¿Cómo se elige el coche más seguro?

Para determinar los mejores de cada segmento, Euro NCAP aplica una media ponderada de las puntuaciones obtenidas en protección de adultos, niños, usuarios vulnerables y Safety Assist. Solo pueden optar los modelos con cinco estrellas y sin depender de equipamientos opcionales.

Mercedes-Benz CLA / Mercedes-Benz

El CLA logró un 94% en protección para adultos, un 93% en usuarios vulnerables, un 89% en ocupantes infantiles y un 85% en asistentes de seguridad, colocándose en lo más alto del ranking global.

Coche del Año en Europa 2026: otro título para el CLA

El segundo gran reconocimiento llegó a principios de en enero, cuando el Mercedes-Benz CLA fue elegido Car of the Year 2026, en la votación organizada por un jurado internacional de 59 periodistas especializados de toda Europa. El CLA sumó 320 puntos, superando al Skoda Elroq y al Kia EV4, y se convierte así en el primer modelo de Mercedes-Benz que gana este galardón en más de medio siglo.

Noticias relacionadas

Una doble victoria que no solo premia su diseño, tecnología o eficiencia, sino que reafirma su liderazgo en un mercado donde cada vez más consumidores valoran tanto la estética y el rendimiento como la seguridad. Con esta doble distinción —mejor coche del año y más seguro de 2025—, el CLA se consolida como el nuevo referente del compacto premium europeo.