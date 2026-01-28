Seguridad Vial
El Mercedes-Benz CLA es el coche más seguro de 2025, según Euro NCAP
El CLA sigue de enhorabuena, tras su elección como Car of The Year, llega ahora su coronación como el más seguro de 2025 según Euro NCAP
El Mercedes-Benz CLA ha firmado un doblete histórico. Primero se impuso en la votación del jurado europeo del Car of the Year 2026, convirtiéndose en el mejor coche del año en Europa, y poco después fue reconocido por Euro NCAP como el vehículo más seguro de 2025.
La organización Euro NCAP, encargada de evaluar la seguridad de los coches nuevos en el mercado europeo, destacó al CLA como el modelo mejor puntuado del año, liderando además la categoría de compactos familiares. El modelo alemán logró sobresalir en los cuatro apartados clave del protocolo: protección de ocupantes adultos e infantiles, usuarios vulnerables y asistentes de seguridad.
Además, revalida su posición como referente en el segmento, ya que la generación anterior del CLA ya fue premiada en 2019. Pero esta vez no solo ha liderado su categoría: ha sido el coche más seguro del año en términos absolutos, superando por poco a modelos como el Tesla Model 3 o el Model Y, en una edición con récord de vehículos evaluados.
Los 7 magníficos
Junto al CLA, Euro NCAP ha reconocido a otros seis vehículos que encabezaron sus respectivas categorías, todos ellos con cinco estrellas y seguridad de serie:
- Mini Cooper E – Mejor coche urbano y supermini. Sorprendió con una alta resistencia estructural pese a su tamaño.
- Tesla Model 3 – Mejor berlina familiar grande. Especialmente brillante en protección infantil y asistentes.
- Tesla Model Y – Mejor SUV compacto. Segundo premio para la marca, con una valoración sobresaliente en ayuda a la conducción.
- smart #5 – Mejor SUV grande. El nuevo modelo confirma que la seguridad también puede crecer con el tamaño.
- Polestar 3 – Mejor coche ejecutivo. Una apuesta sólida de la marca sueca con un paquete avanzado de tecnología.
¿Cómo se elige el coche más seguro?
Para determinar los mejores de cada segmento, Euro NCAP aplica una media ponderada de las puntuaciones obtenidas en protección de adultos, niños, usuarios vulnerables y Safety Assist. Solo pueden optar los modelos con cinco estrellas y sin depender de equipamientos opcionales.
El CLA logró un 94% en protección para adultos, un 93% en usuarios vulnerables, un 89% en ocupantes infantiles y un 85% en asistentes de seguridad, colocándose en lo más alto del ranking global.
Coche del Año en Europa 2026: otro título para el CLA
El segundo gran reconocimiento llegó a principios de en enero, cuando el Mercedes-Benz CLA fue elegido Car of the Year 2026, en la votación organizada por un jurado internacional de 59 periodistas especializados de toda Europa. El CLA sumó 320 puntos, superando al Skoda Elroq y al Kia EV4, y se convierte así en el primer modelo de Mercedes-Benz que gana este galardón en más de medio siglo.
Una doble victoria que no solo premia su diseño, tecnología o eficiencia, sino que reafirma su liderazgo en un mercado donde cada vez más consumidores valoran tanto la estética y el rendimiento como la seguridad. Con esta doble distinción —mejor coche del año y más seguro de 2025—, el CLA se consolida como el nuevo referente del compacto premium europeo.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
- Los accidentes de tren y la hospitalización de Illa alteran el calendario de los presupuestos
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Regularización masiva de inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos
- Hacienda sanciona a un autónomo por deducir el alquiler y suministros de vivienda en sus gastos: la Justicia da la razón al trabajador y anula la multa