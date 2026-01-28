El Ineos Grenadier 2026 se ‘civiliza’ sin perder su esencia todoterreno

El Ineos Grenadier 2026 no cambia su esencia, pero sí mejora sus ‘modales’. La receta sigue siendo la de un 4x4 con chasis de largueros y travesaños, ejes rígidos y tracción total permanente, pensado para aguantar trabajo duro y salir del asfalto sin pedir preocupación, pero ofrece ahora un mayor confort y refinamiento.

Ineos Grenadier Black Edition 2026 / Ineos

La actualización más importante está en la dirección. El Grenadier estrena una caja de dirección con relación variable por primera vez, buscando un tacto más preciso alrededor del centro y una respuesta más efectiva cuando toca corregir. Esto se traduce en más confianza en autopista y en cambios de apoyo rápidos, sin alterar la relación en los extremos para conservar su rendimiento fuera del asfalto. Además, hay otra cifra que, para quien lo usa a diario, pesa casi tanto como los ángulos: el radio de giro mejora en torno a un 5%, gracias a cambios en los topes de la dirección.

Interior del Ineos Grenadier Black Edition 2026 / Ineos

Pero las optimizaciones de 2026 no se quedan solo en la dirección, sino que se cuenta con nuevos componentes de climatización revisados para que la calefacción y la refrigeración sean más adecuados dentro del habitáculo, un detalle que solo se valora de verdad cuando se pasan muchas horas a bordo del vehículo. También se han actualizado sistemas de seguridad y ayudas a la conducción. Ahora, el menú principal cuenta con un acceso directo para desactivar con un toque la alerta sonora del Intelligent Speed Assist, un sistema obligatorio que muchos conductores preferirían menos insistente.

Todo esto se ha realizado sobre la misma base. Sigue el esquema clásico de chasis de escalera (se cita acero de hasta 3,5 mm de grosor) y un planteamiento de cabina funcional, con mandos grandes, panel superior tipo aviación y una pantalla central de 12,3 pulgadas que concentra la instrumentación y la navegación. El Grenadier mantiene 3,5 toneladas de capacidad de remolque (con freno) y una profundidad de vadeo de 800 mm. La capacidad de carga varía entre 689 kg y 871 kg, según versiones.

Ineos Grenadier Quartermaster Black Edition 2026 / Ineos

A nivel mecánico, la gama se apoya en motores BMW 3.0 de seis cilindros en línea, gasolina o diésel, asociados a un cambio automático ZF de ocho marchas. En el Station Wagon se ofrecen 286 CV para el gasolina y 249 CV para el diésel, con 0–100 km/h en 8,8 y 9,8 segundos respectivamente, y una velocidad máxima de 160 km/h.

Black Edition

La otra gran novedad este año es el Ineos Grenadier Black Edition, disponible tanto en carrocería Station Wagon como en el Quartermaster. Parte del nivel Fieldmaster y se presenta como una opción “alta de gama” con una personalidad estética muy marcada y protagonizada por el color negro. Tiene el Inky Black como único color, llantas 18 pulgadas en negro brillante, detalles exteriores oscurecidos y, dentro, techo y moqueta en tonos oscuros. A la lista se suman elementos como cristales traseros oscurecidos (según región), tapicería de cuero, asientos delanteros calefactados y equipo de sonido premium, además de detalles específicos según carrocería (escalera de acceso o protector del cajón).

Ineos Grenadier Black Edition 2026 / Ineos

En cuanto a los precios, la gama 2026 se presenta “sin cambios”, con un punto de entrada desde 73.243 euros (antes de impuestos locales), y la Black Edition desde 84.344 euros, con pedidos ya abiertos y una producción limitada.